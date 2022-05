Mihai Morar lansează episodul săptămânal al podcastului „Fain & Simplu”, o nouă lecție despre viață dintr-o altfel de viață. Invitatul moderatorului este, de această dată, Părintele Teologos, una dintre mințile strălucite ale ortodoxiei românești de pe muntele Athos.

Un episod despre înțelepciune și smerenie, dar și despre misiunea noastră pe pământ.

Ce înseamnă, cu adevărat raiul? Dar iadul? Care este misiunea noastră între semenii noștri și cum ajungem mai aproape de Dumnezeu? Sunt întrebări pe care mulți credincioși și le-au adresat deseori. Un dialog cât o spovedanie, o reală poartă către credință. Crescut și educat în lumea laica, minte însetată de cunoaștere, fost programator IT, părintele Teologu a găsit în singurătate, credință și smerenie, răspunsuri pe care le căutăm toți.



„ASCULTAȚI ASTA PÂNĂ LA CAPĂT ȘI APOI VEDEȚI NOUL PODCAST @fainsisimplu DIN MUNTELE ATHOS. 🙏 Am publicat acum conversația cu Părintele Teologos, un fost programator IT în România care a devenit călugăr în Sfântul Munte. Un podcast despre știință și conștiință. Despre cum omul încearcă, azi, să-l recreeze pe Dumnezeu după chipul și asemănarea lui. Despre cum omul încearcă să se îndumnezeiască prin prea multă iubire de sine, confort, tehnologie etc… Despre părțile sufletului și despre minte - ca parte a sufletului. Despre bunul-simț, care trebuie să rămână deasupra logicii.”, povestește Mihai Morar care ne invită să ne bucurăm de acest episod absolut special al podcastului „Fain & Simplu”.

