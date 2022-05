Antonia, atacată din nou de hateri! Ce i-au reproșat de data aceasta: Nu te simți ca o falsă?

Haterii au sărit din nou la gâtul frumoasei partenere de viață a lui Alex Velea, iar ea nu s-a putut abține să nu le dea replica în stilul lor caracteristic.

Antonia, luată la rost de internauți

Antonia a fost catalogată, în repetate rânduri, ca fiind una dintre cele mai frumoase femei de la noi din țară, iar mulți bărbați sunt invidioși pe Alex Alex pentru faptul că are alături de el o femeie precum ea. Pe lângă faptul că are un chip frumos, cântăreața are și un trup de invidiat pentru care muncește din greu și merge la sală aproape în fiecare zi, după cum chiar ea a mărturisit într-unul dintre interviurile sale, la un moment dat. Știe, de asemenea, cum să își pună în evidență toate calitățile pe care le are, iar fotografiile pe care le postează pe rețelele sociale adună sute de mii de aprecieri atât din partea bărbaților, cât și din partea femeilor care nici măcar nu îndrăznesc să viseze să arate așa, mai ales că a adus pe lume trei copii.

