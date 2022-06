Prințul Harry, mărturisiri dureroase despre anxietate și atacuri de panică, în serialul realizat împreună cu Oprah Winfrey

Prințul Harry a realizat un serial alături de Oprah Winfrey, în care a vorbit despre cea mai neagră perioadă din viața ta. Fiul cel mic al Prințesei Diana a mărturisit că a suferit de anxietate și atacuri de panică, însă soția sa l-a ajutat să depășească multe dintre momentele grele.

Prințul Harry a realizat alături de celebra Oprah Winfrey un serial-documentar despre viața sa, în special despre lupta pe care a trebuit să o ducă după pierderea mamei sale, Prințesa Diana.

Soțul lui Megan Markle a mărturisit că s-a luptat ani la rând cu anxietatea și atacurile de panică, iar timp de 4 ani de zile, el a făcut terapie. Serialul "The Me You Can't See" are ca prim plan lupta pe care ducele de Sussex a dus-o ani la rând în familia regală, dar și vindecarea la care lucrează în continuare, după ce Prințesa Diana a murit într-un accident tragic de mașină, în 1997.

„Am consultat medici, terapeuţi, terapeuţi alternativi, dar să o cunosc şi să fiu cu Meghan – atunci am ştiut că dacă nu fac terapie şi nu mă repar voi pierde această femeie cu care mă puteam vedea petrecându-mi restul vieţii”, a spus Prințul Harry, potrivit g4media.ro.

Anxietatea a pus stăpânire pe Prințul Harry, iar acesta a recunoscut că îndatoririle regale îi provocau în mod repetat atacuri de panică.

"De fiecare dată când îmi puneam un costum şi cravată, până să plec de acasă transpiram, îmi creştea pulsul… eram în mod de luptă sau în modul avion. Atacuri de panică, anxietate severă… Perioada de la 28 la, probabil, 32 de ani, a fost un coşmar în viaţa mea, eram panicat”., a mai povestit ducele de Sussex.

Mai mult, Prințul Harry s-a confruntat și cu excesul de alcool, el recunoscând că băutura era doar un pretext pentru a nu mai simți lucrurile care îl măcinau pe interior.

"Eram dispus să beau, să iau droguri, să încerc şi să fac lucruri care mă făceau să simt mai puţine lucruri decât simţeam”, a continuat el. „Dar, uşor, am devenit conştient că, OK, nu beam de luni până vineri, dar probabil beam într-o zi cât pentru o săptămână, vinerea sau sâmbăta seara. Şi beam nu pentru că îmi plăcea, ci pentru că încercam să maschez ceva”, a mai adăugat Prințul Harry.

Serialul "The Me You Can't See"a fost lansat pe 20 mai și conține poveștile de viață a mai multor celebrități, printre care și Lady Gaga sau Glenn Close.