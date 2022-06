Ramona OLaru, alergică la două alimente pe care oricine la consumă vara! Vedeta nu se poate abține și suportă consecințele

Ramona Olaru a dezvăluit că este alergică la două alimente pe care oricine le are în casă vara. Cu toate că simptomele sunt neplăcute, vedeta recunoaște că nu se poate abține și gustă cu fiecare ocazie din ele.

Ramona Olaru face noi dezvăluiri personale în emisiunea matinală pe care o prezintă. De data aceasta este vorba despre alergii alimentare mai puțin obișnuite, pe care vedeta le-a moștenit de la tatăl său.

Ramona Olaru și-a surprins în această dimineață fanii, atunci când a mărturisit că este alergică la vinete, dar și la căpșuni. Cu toate acestea, vedeta spune că nu se poate abține să nu le guste și preferă să suporte consecințele neplăcute, decât să nu se atingă de gustoasele alimente.

Chiar dacă urmările nu sunt întocmai plăcute, Ramona știe că orice plăcere are costul ei și recunoaște că nu se dă înlături de la nimic atunci când vine vorba despre satisfacerea poftelor sale.

Alergia sa se manifestă într-un mod cu totul atipic, asta pentru că Ramona Olaru se confruntă cu mâncărimi la nivelul gurii, dar și în urechi.

"Nu v-am zis, dar vă zic acum. Eu sunt alergică la vinete. Ma mananca in urechi si in cerul gurii de la salata de vinete, dar și de la capsuni la fel. Asta am luat de la tata. Oricum nu ma pot abtine sa nu le mananc. Aia e.", a mărturisit vedeta la Neața cu Răzvan și Dani.