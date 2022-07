LOREDANA lanseaza single-ul Dans, Dans, Dans, un îndemn către iubire și distracție, pentru toate nopțile de vară

LOREDANA da oficial startul verii prin lansarea unei melodii care te va ridica de pe scaun de la prima ascultare.

LOREDANA da oficial startul verii prin lansarea unei melodii care te va ridica de pe scaun de la prima ascultare. Este vorba despre single-ul „Dans, dans, dans", care poate candida cu usurinta la titlul de coloana sonora a noptilor de vara, a petrecerilor pana la rasarit si a clipelor petrecute alaturi de prieteni dragi.



Melodia este compusa de catre Loredana, alaturi de Mihai Ogasanu, Marian Enache (Sensibil Balkan), Serban Cazan si Gabriel Stanoiu, avand versurile scrise de catre artista.

Loredana si Mihai Ogasanu au mai colaborat in trecut si la hituri precum „Vreau toata noaptea", „Departare", „Zig Zagga" sau „Fata cu sosete de diamant".



„Sunt fericita sa va anunt lansarea noului meu single <Dans, dans, dans>! Un cantec care o sa va faca "sa dansati sub stele toata noaptea", oriunde ati fi in vara asta!! Cantecul l-am scris impreuna cu vechiul meu prieten si colaborator, Mihai Ogasanu, si Marian Enache, pe versurile mele. Este produsa de Serban Cazan si Gabriel Stanoiu. De abia astept sa dansam impreuna pe Dans, Dans, Dans! So get into the groove😘", a declarat Loredana.



Cum pentru un artist, majoritatea momentelor de dans se petrec pe scena, si in videoclipul piesei „Dans, dans, dans", Loredana se intoarce in locul in care se simte cel mai bine, in fata spectatorilor, cu multa energie si pasiune.

Pentru acest videoclip, Loredana a colaborat cu regizorul Bogdan Daragiu, iar filmarea a fost realizata pe 10 iunie, de ziua sa de nastere, in cadrul concertului-eveniment caritabil - „De ziua mea " Cântece pentru prieteni".



O artista cu o cariera remarcabila, LOREDANA se reinventeaza in fiecare an si pentru fiecare generatie. Timp de peste trei decenii, Loredana a cantat despre iubire in nenumarate genuri si stiluri, fie ca a interpretat muzica pop, rock, populara, jazz, jamparale, blues sau musical. A cautat in muzica sa toate definitiile, nuantele si semnificatiile cuvintelor care exprima cele mai misterioase si puternice stari sufletesti: iubire, dragoste, dor, nostalgie.



De la pop, la folclor, rock, jazz, alternativ, electro dance, intr-un carusel sublim, un periplu sonor complet, fiecare spectacol Loredana este un fusion extravagant, armonic şi elegant, susținut cu virtuozitate de artistii talentati din banda Agurida.