În ce relații au rămas Brigitte Pastramă și Ilie Năstase după divorțul scandalos? Ce a sperat vedeta, până în ultimul moment?

Ilie Năstase și Brigitte Pastramă au divorțat în urmă cu mai mulți ani, iar de atunci fiecare și-a găsit liniștea în brațele altcuiva. Totuși, scandalul separării celor doi nu poate fi uitat, așa că partenera de viață a lui Florin Pastramă a vorbit despre relația pe care o are acum cu fostul ei soț.

Brigitte Pastramă a uitat trecutul dureros și s-a concentrat asupra prezentului. Bine a făcut, pentru că vedeta și-a găsit liniștea în brațele lui Florin Pastramă, cel alături de care trăiește o poveste de dragoste pasională. Vedeta a făcut pace cu oamenii din trecutul său și a uitat de momentele dureroase pe care le-a trăit.

Vedeta s-a iubit timp de mai mulți ani cu Ilie Năstase, însă povestea lor de dragoste nu a fost nici pe departe una liniștită. Cei doi s-au separat cu mult scandal, iar, la acea perioadă, bruneta îl acuza pe fostul tenismen că ar fi înșelat-o. La un an de la divorțul mediatizat, Brigitte l-a întâlnit pe Florin Pastramă, în cadrul unei emisiuni de la ProTV.

Cei doi și-au unit destinele, iar acum vedeta povestește cu inima împăcată despre situațiile mai puțin plăcute din trecutul său. Recent, aceasta a fost prezentă la un eveniment monden, acolo unde a fost întrebată în ce realații a rămas cu Ilie Năastase.

„Fiecare cu viața lui. Nu avem niciun fel de relație. Ca și cum nu s-a întâmplat. Fiecare are căsnicia lui, se luptă pentru căsnicia lui și asta e! Așa stau lucrurile”, a declarat vedeta, pentru FANATIK.

Mai mult, Brigitte spune că îl respectă pe fostul ei partener de viață și că se bucură că și-a găsit fericirea.

Ne salutăm și ne respectăm. Și cel mai mare respect este atunci când nu te bagi în viața partenerului tău de viață, cred eu. Mă bucur pentru fericirea lui”, a mai spus Brigitte Pastramă.

Acuzații grave la adresa lui Ilie Năstase

Brigitte Pastramă i-a adus acuzații grave fostul ei soț, în momentul în care cei doi au divorțat. Bruneta l-a acuzat pe Ilie Năstase că a înselat-o, dar și că a fost violent cu ea.

"S-a purtat urât cu mine și mi-a făcut ce mi-a făcut. De aia mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. Eu nu am văzut diferența de vârstă. Eu m-am îndrăgostit de el. Pentru mine a fost ca un zeu, după bătăile pe care mi le dădea Ovidiu.

Ilie a pierdut în fața mea pentru că m-a înșelat și nu a fost corect cu mine. Și am vrut să mă răzbun. Iar eu de aia m-am purtat urât cu el. Nu există compromis. Eu puteam să fiu fericită și să am totul. Dar eu am lăsat totul pentru că nu am vrut să fie compromis. Am știut că e așa, dar am crezut că se va schimba pentru mine și se va pocăi pentru mine”, a declarat Brigitte Pastramă la Antena Stars.