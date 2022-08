Două nume celebre din Vikings și Lucifer vin la Comic Con

Au mai rămas doar câteva zile până la debutul unei noi ediții Comic Con la București. Fanii se pot bucura în curand de cel mai mare eveniment dedicat pasionaţilor de filme, seriale, jocuri, benzi desenate, cosplay și nu numai din centrul și estul Europei.

Două actriţe se alătură line-up-ului invitaţilor de la Hollywood în acest weekend. Este vorba despre Lavi Inbar, cunoscută pentru rolurile lui Eve din Lucifer sau Sheba din Prison Break şi Lucy Martin, interpreta lui Ingrid din serialul fenomen Vikings.

Lavi Inbar și-a făcut debutul în teatrele din New York la doar 17 ani. Actrița a reuşit să obțină curând şi câteva apariții episodice în seriale precum Criminal Minds, Entourage sau CSI: Miami. În 2016 s-a alăturat distribuției seriei Prison Break în rolul lui Sheba, iar începând cu sezonul al patrulea, a interpretat-o pe Eve în Lucifer, serialul fenomen care a reușit sa se salveze de la anulare datorită petițiilor și reacțiilor fanilor din toată lumea.

De origine britanică, Lucy Martin și-a făcut debutul pe micul ecran în 2017 odată cu producția Riviera. Ulterior, actrița a primit rolul lui Ingrid, personaj care şi-a depășit condiția de sclav și a reușit să domnească pe tron, în urma căsătoriei cu Bjorn.

Lucy s-a remarcat și în domeniul muzical grație vocii sale de mezzosoprană şi a talentului de a cânta la pian. Mai mult, actrița este și o bună dansatoare de balet, swing şi alte stiluri muzicale contemporane.

Fanii vor avea ocazia să se fotografieze, să obțină un autograf sau să interacționeze cu cele două actrițe în perioada 26-28 august la Romexpo.

Lavi Inbar şi Lucy Martin se alătură invitaților de anul acesta de la East European Comic Con by Kaufland: Kevin McNally (Pirates of the Caribbean, Doctor Who), Graham McTavish (The Hobbit, House of the Dragon, The Witcher, Lucifer), Ross Marquand (Avengers, The Walking Dead, What If…), Simon Merrells (Spartacus, Lord of The Rings: The Rings of Power) și Clive Standen (Vikings).

Din păcate, Sebastian Roche (Supernatural, The Originals) a fost nevoit să îşi amâne prezenţa la Comic Con din cauza unui proiect nou al cărui start se suprapune cu evenimentul de la București. Sebastian Roche le-a cerut scuze fanilor din România şi le-a promis că se va întâlni cu ei la ediția de anul viitor.

Au mai rămas câteva zile până la startul Comic Con din București. Pe lângă întâlnirile cu cei 6 actori invitați, vizitatorii vor mai putea explora zona de gaming, Aleea Artiștilor, zona de târg, zona de board games, cosplay sau zona de street food.

Harta, programul și activitățile pot fi consultate pe site-ul oficial www.comic-con.ro.

Ultimele bilete sunt disponibile pe http://comic-con.ro/tickets/ .

Evenimentul este prezentat de Kaufland.

Vizionare placuta