Misty și Keo, decizie radicală în familia lor! După patru ani și jumătate s-a ajuns aici!

Keo și Misty nu au mai stat pe gânduri și au luat o decizie radicală în ceea ce privește familia lor. După mai bine de patru ani, lucrurile la ei în casă s-au schimbat.

Keo și Misty trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar de mai bine de 10 ani cei doi se iubesc fără perdea. Recent, Misty a luat o decizie importantă în ceea ce privește viața de familie și a hotărât să schimbe câteva aspecte în rutina pe care o are de zi cu zi.

Misty și Keo sunt părinții Ariei, în vârstă de 4 ani și 4 luni, iar cea mică este cadoul pe care cei doi îndrăgostiți l-au primit de la Univers. Misty și-a lăsat în spate cariera și s-a preocupat 100% de creșterea și educația fiicei sale. Acum, iubita lui Keo a hotărât ca cea mică să meargă la grădiniță și să se ocupe și de ea, așa cum este normal.

Misty are acum mai mult timp liber pentru propriile plăceri, dar are grijă și de casă, dar și de relația ei cu Keo.

“De abia acum pot să spun că mi-am reluat activitățile pentru că Aria merge la grădiniță și am timp liber de la 9 la 5. Până acum am fost mămică full time. E fain ca am timp sa fac și activități pe care mi le doream să la fac, dar nu reușeam.

Trebuie să-i ofer mai multă atenție pentru că toată atenția a fost pe copil. Patru ani jumate eu nu am făcut nimic altceva, îmi plac foarte multe lucruri, de când e ea la grădiniță țin curățenia din scurt.”, a declarat Misty, în exclusivitate, la Antena Stars, scrie spynews.ro.

Misty se visează mireasă

Chiar dacă se iubesc de peste un deceniu, Misty și Keo nu au ajuns până în acest moment în fața altarului. Misty și-ar dori acest lucru, mai ales că provine dintr-o familie religioasă, iar cei dragi abia așteaptă să o vadă în rochia de mireasă.

”Îmi doresc foarte mult să port acea rochie de mireasă, să existe o ceremonie. Provin dintr-o familie credincioasă, bunica e extrem de credincioasă, mama la fel și mi-ar plăcea să există această ceremonie și în fața Domnului. Mi-aș dori această petrecere cu apropiații noștri, să avem poze, amintiri.

Va fi ceva foarte restrâns, doar apropiații, nu-mi doresc ceva grandios să n-ai timp să stai de vorbă cu toată lumea, să nu apuci să-i saluți. Vreau ceva încât să fim cu apropiații și să ne bucurăm cu adevărat de acele momente”, a mai spus Misty, la Antena Stars.

