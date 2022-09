Ioana Grama este nevoită să stea în chirie cu fiica ei! De ce s-a ajuns aici?

Ioana Grama are mari emoții pentru noua etapă care urmează să vină, mai ales că nu știe cum va percepe Ayana toate aceste schimbări.

Ioana Grama este una dintre cele mai urmărite influencerițe autohtone și de-a lungul timpului a câștigat multe premii pentru activitatea ei profesională. Unul dintre cele mai mari vise ale vedetei a fost să își achiziționeze propria locuință și să o mobilize după bunul plac.

Ioana Grama a reușit să aibă propriul ei apartament, un vis îndeplinit ce i-a adus multă bucurie și satisfacție. Peste ceva timp, frumoasa brunetă și-a dorit o locuință mai spațioasă, drept pentru care și-a vândut apartamentul și și-a achizionat un altul. Acum, vedeta este pusă din nou în această situație, ba mai mult, va fi nevoită să stea în chirie cu fiica ei, pentru o perioadă, până când noua locuință va fi gata.

"Va trebui să eliberez apartamentul. Sunt nostalgică și entuziasmată în acelasi timp. Simt că o să îmi fie puțin greu în momentul în care o să eliberez apartamentul și o să strâng totul și o să plec, pentru că este apartamentul pentru care am muncit foarte mult și cu care m-am chinuit tare mult la început. Mi l-am dorit, mi-a fost greu să îl cumpăr, să îl amenajez, și chiar a fost o perioadă în care îmi era foarte greu, am fost și însărcinată cu Ayana.Este apartamentul de care ma leagă niște amintiri tare frumoase, este apartamnentul în care a crescut Ayana și mi-e foarte groază să mă apuc de tot ce am de făcut.", le-a spus Ioana Grama internauților, pe pagina sa de Instagram.

Influencerița a mai povestit că miercuri vor veni cei care o vor ajuta cu mobila, însă până atunci lucrurile trebuie să fie strânse. Ioana Grama mai are câteva zile pentru a se organiza, însă acum, pe ultima sută de metri, are tot felul de gânduri, mai ales că nu știe cum va percepe micuța Ayana tot acest proces.

"Nu îmi vine să cred că am vândut apartamentul și că trebuie să îl eliberez. Acum, când stau și știu că trebuie să mă apuc de treabă conștientizez oarecum ce urmează să se întâmple. Cred că dacă mi-ar fi gata noul apartament mi-ar fi mult mai ușor pentru că sunt foarte nerăbdătoare și încântată că urmează să mă mut într-un apartament mai mare împreună cu Ayana și o să-l fac exact așa cum îmi doresc.", a mai spus ea.

