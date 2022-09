Incredibil ce sumă are de plătit George Burcea pentru pensia de întreținere a fetițelor sale! Doi ani nu a trimis niciun leu

George Burcea are de plătit pensia de întreținere pentru fiicele sale, iar timp de doi ani actorul nu i-a trimis niciun leu Andreei Bălan. Artista este o femeie puternică și s-a detașat de tot ce înseamnă conflictele cu tatăl fetițelor sale.

Andreea Bălan l-a dat în judecată pe George Burcea pentru custodia fetițelor, iar după doi ani, decizia judecătorilor a fost ca cei doi părinți să aibe custodia comună, cu domicilul la mamă. Așadar, George Burcea are de plătit lunar o pensie de întreținere, dar și un program de vizită pe care să îl respecte.

Deși și-a dorit discreție în ceea ce privește relația tensionată pe care o are cu tatăl fetițelor sale, Andreea Bălan a decis să spună lucrurilor pe nume și a vorbit, așa cum o face deobicei, în mod diplomatic, despre fostul ei soț. Ea a declarat că Burcea le poate lua pe Ela și Clara ori de câte ori dorește, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Mai mult, actorul trebuie să îi plătească Andreei suma de 499 lei, constând în pensia de întreținere, însă timp de doi ani, acest lucru nu s-a întâmplat.

„Da, 3 zile (n.r. au fost fetele la George). 4 cu tot cu luat. 4 zile. Atât au fost. 4 zile le-a luat în iulie și în august, 2 ore. Are weekend-urile 1 cu 3 și le ia weekend-urile 1 cu 3. Atât. Luna august era chiar luna lui de vacanță. A avut treabă, nu știu. Ideea este că el poate să le ia, că s-a tot speculat la un moment dat că eu nu i-aș da voie. El, conform sentinței, are dreptul la weekend-urile 1 cu 3 și vacanța din august.

Dar, în rest, el le poate lua și le poate vedea când dorește, doar că nu face asta. Își respectă doar aceste weekend-uri. Iar în august, care era luna lui de vacanță, a venit doar 2 ore. El este liber să vină când vrea el, dar este ocupat”, a declarat, pentru Fanatik, Andreea Bălan.

Artista a mai mărturisit că nu a avut așteptări în ceea ce privește ajutorul oferit de către tatăl fiicelor ei. Din martie, actorul plăteste pensia de întreținere, asta după ce, timp de doi ani, el nu i-a trimis niciun leu Andreei, pentru plata pensiei de întreținere a fetițelor.

„Nu m-am așteptat (n.r. să mă ajute). Din momentul în care ne-am despărțit nu m-am așteptat să facă gesturi sau… nu, am luat-o pe drumuri separate. Doar că nu trebuie să mă aștept eu să facă ceva, doar că este tatăl… Din punct de vedere financiar pensia alimentară pe care mi-o virează lunar este 499. Împreună. Asta este pensia pe care mi-o virează din martie, de când s-a terminat și s-a dat sentința.

Și până în martie nu a virat niciun ban timp de doi ani cât a existat procesul. Dar nu-i nicio problemă. Bine că are mami”, a transmis îndrăgita artistă.

Mai mult, luna august ar fi fost luna stabilită de instanță în care George Burcea să își poată ducă fetele în vacanță. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar actorul a dorit să își poată luna fetițele în luna iulie, sotuație ce nu a fost acceptată de Andreea.

„El, într-adevăr, a vrut să schimbe luna august cu luna iulie, doar că eu în iulie nu știam când mă întorc. Puteam să mă întorc oricând, pentru că din America Express puteam să fiu eliminată oricând. Și eu nu am fost de acord să schimbăm luna lui de vacanță. Și am zis: ‘nu, rămânem conform sentinței, luna ta de vacanță este în august. Doar că în august nu a mai putut el sau nu a… și atunci au fost doar cele 2 ore. Cu asta nu am fost eu de acord, să facem schimb de luni. Și drept dovadă eu m-am întors și am plecat în Bulgaria 15 zile. Dacă eu acceptam schimbarea asta pe luna iulie, nu le găseam acasă în primul rând, nu le vedeam și nici nu puteam să plec în vacanță. Trebuia să accept luna august”, a adăugat artista.

