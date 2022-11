La ce alimentat a renunțat Nea Mărin? Timp de 20 de ani, coregraful nu s-a mai atins de acest preparat

Nea Mărin are o dietă de la care nu se abate, mănâncă la ore fixe și nu mai consumă de 20 de ani un anumit preparat.

La cei 68 de ani pe care îi are, Nea Mărin are mare grijă de sănătatea sa. Coregraful este atent la alimentație și are în vedere să facă zilnic câteva minute bune de sport. În ceea ce privește dieta sa, Nea Mărin mănâncă la ore fixe și în general consumă multe fructe și legume.

„Nu sunt un gurmand și mănânc foarte multe legume și fructe. Îmi place să îmi pregătesc singur micul dejun și cina, de prânz se ocupă soția, iar mesele sunt întotdeauna la ore fixe. În fiecare dimineață la 7.00 mănânc roșie, ardei, castravete, brânză de la țară și beau o cană de ceai. Prânzul este la 13.30, iar cina – la 18.30-19.00”, a spus el, pentru Viva.ro.

În ceea ce privește carnea, coregraful nu s-a mai atins de carnea roșie timp de 20 de ani. Acum, el gustă din carnea de pasăre, doar dacă este de la țară.

„Nu mănânc mezeluri, iar timp de douăzeci de ani, de la 40 la 60 de ani, nu am consumat carne de porc și mi-a fost foarte bine. De trei ani și jumătate încoace am început să mănânc foarte puțin. Îmi place carnea de rață, gâscă, curcă, bibilică, în principiu carne de țară, de la mătuși sau prieteni…”.

Încă de la primele ore ale dimineții, Nea Mărin face sport, fie înot, fie merge pe bicicletă. Mai mult, călătoriile fac parter din programul său, iar alături de soția sa și nepoții pe care îi are, Nea Mărin se plimbă prin cele mai frumoase locuri din țară.

"De ani de zile îmi încep diminețile făcând mișcare. La primele ore, înot sau merg cu bicicleta. În timpul liber îmi place să călătoresc, iar de când a ieșit soția la pensie, mergem împreună cu nepoții prin locurile frumoase pe unde am filmat eu. De Sărbători, am fost în Maramureș și în Bucovina.", a mai declarat coregraful, pentru sursa citată mai sus.

