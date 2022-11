Diana Dumitrescu se pregătește pentru a fi mamă de fetiță. Ce spune actrița despre familia ei?

Diana Dumitrescu este o femeie împlinită, iar familia pe care o are îi aduce cea mai mare împlinire. Aflată recent la un eveniment monden, actrița a mărturisit că își dorește să devină mamă de fetiță, în viitorul apropiat.

Vedeta în vârstă de 39 de ani este căsătorită cu Alin Boroi din anul 2018, iar împreună au un băiețel. Acum, Diana Dumitrescu se gândește la mărirea familiei și i-ar plăcea să aducă pe lume și o fetiță. În ceea ce privește relația cu soțul ei, lucrurile merg cum nu se poate mai bine. Partenerul de viață al actriței este cel care îi oferă sfaturi prețioase cu privire la îmbrăcăminte, fiind stilistul ei personal.

„Am stilistul meu propriu și personal acasă, îl cheamă soțul! Eu nu pun accent pe haine, nu sunt cel mai fashion om din lumea asta. Eu îmi aleg tinutele în funcție de cum mă simt, ce chef am. Acum o să mă înjure toți stiliștii și o să dea cu mine de pământ, dar I don t care. Nu mă deranjează dacă apar la bine sau la prost îmbrăcate, să zică cine ce o vrea, e sunt foarte bine așa!”, a declarat Dina Dumitrescu pentru Click.ro.

Actrița se bucură de prezent și caută întotdeauna să facă doar ceea ce îi aduce fericire. Actrița este în cea mai bună perioadă a vieții sale și recunoaște că a fost nevoită să se schimbe, o dată cu venirea pe lume a fiului său.

"Am fost nevoită să mă schimb, am un pui de om de care trebuie să am grijă, dar în definitiv sunt același om, puțin zuză, puțin dusă cu pluta, îmi place să fiu fericită.

Băiatul seamană cu mine! Numai cu mine! Mi-aș mai dori o fetiță! Dacă se întâmplă, Doamne ajută! Până la urmă, ce o fi să fie, numai sănătoasă să fie!”, a adăugat actrița.