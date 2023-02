Interviu Olivia Addams - Artista care a început să cânte de la vârsta de 3 ani și nu s-a mai oprit!

Olivia Addams este una dintre cele mai în vogă artiste din lumea muzicală actuală. Tânără, exuberantă și emoțională, Olivia Addams este pregătită să cucerească cele mai mari scene ale lumii! Artista ne-a acordat un interviu în exclusivitate pentru Kudika.ro și ne-a vorbit despre cât de norocoasă se simte că poate face în fiecare zi ceea ce iubește cel mai mult - muzică.

KUDIKA.ro: Bună, Olivia Addams! Anul 2022 a fost unul de succes pentru tine, iar piesele tale se aud non stop la radio. Cum te simți acum, când te bucuri de succesul la care ai visat încă de mică?

Olivia Addams: Este un sentiment foarte frumos pe care îl trăiesc și de care ma bucur în fiecare zi. Încă am momente în care parca nu îmi vine să cred cât de norocoasă sunt să îmi pot trăi visul și să fac ce îmi place în fiecare zi.

KUDIKA.ro: Cum era Olivia Addams în copilărie? Când ți-ai dat seama că vrei să trăiești din muzică?

Olivia Addams: Mama mea a observat cât de pasionată eram de muzică, drept pentru care a decis să mă înscrie la Corul Allegretto, la varsta de 3 ani și am fost de neoprit. Cântam peste tot, acasa, pe stradă, la magazin, viața mea era un cântec. Cum este și versul din Abba - Thank you for the music: “Mom says I began to sing long before I could talk”.

Când am crescut, am devenit puțin mai reticentă, simțeam că am nevoie de un plan de rezervă, însă, în momentul în care mi-am dat demisia și m-am dedicat total visului meu, au început să vină rezultatele.

KUDIKA.ro: Cât de greu este pentru un artist la început de drum să continue să muncească pentru visele sale? Ce sfat ai pentru tinerii care visează să devină artiști, într-o bună zi?

Olivia Addams: Să creadă în instinctul lor și în ce au simțit la început, când au pornit pe drumul asta.

Eu, dupa ce mi-am dat demisia, am trecut prin niște stări și gânduri de genul “dar nu mai bine stăteam eu în banca mea?!”, pentru că începeam să îmi dau seama că este mai greu decât am crezut, că nu iese așa cum vreau eu, că, de fapt, sunt mai mulți pași care trebuie făcuți, că nu se întâmplă de pe azi pe maine și așa mai departe. La aceste stări ale mele se mai adăugau și gurile rele de genu “hai mai bine întoarce-te la muncă!”, “oricum sunt prea puțini care reușesc, te-ai trezit tu să crezi că ai o șansă”.

Sfatul meu ar fi să nu ascultați, pe cât puteți, pentru că, evident că astfel de vorbe și gânduri te afectează și îți taie din elan. Când am decis să fac pasul și am fost "all in" am și avut o sete și o nebunie in mine, era totul sau nimic. Probabil acesta este unul din ingredientele secrete.

KUDIKA.ro: Ai menționat că piesa "Până îmbătrânim", în colaborare cu Florian Rus este preferata ta. Fanii tăi simt emoția din glasul tău și trăiesc cu tine fiecare cuvânt pe care îl cânți. Cât de mult te influențează ceea ce se întâmplă în viața ta privată atunci când compui sau interpretezi o melodie?

Olivia Addams: Destul de mult, însă nu fiecare piesa pe care o scot este inspirată din viața personală. De multe ori mă inspir din poveștile prietenilor mei și, cumva, încerc să le povestesc prin piese. Mi se pare superb faptul că, printr-o piesă cu mesaj, oamenii empatizează și se simt înțeleși. Este un sentiment foarte liniștitor să știi ca nu esti singurul care trece printr-o anumită situație și că sunt oameni care te înțeleg.

KUDIKA.ro: Ai vorbit adesea despre bullying și despre felul în care te-ai simțit în școala generală și liceu. Mai mult, acum ceva timp ai lansat și o piesă cu mesaj anti bullying. Cât de mult te-a afectat această experiență? Cum privești acum acea perioadă din adolescența ta?

Olivia Addams: Aș zice că am trecut peste și, probabil, la nivel conștient am făcut-o. Însă sunt convinsă că sunt multe reminescențe din perioada aceea care m-au afectat ulterior sau poate încă o mai fac. Tocmai de aceea merg la terapie și caut să mă cunosc cât mai bine și să îmi înțeleg stările și reacțiile că să mi le pot vindeca.

KUDIKA.ro: Ce planuri ai pentru 2023? În ce țări ai vrea să cânți?

Olivia Addams: O țară nouă pe anul acesta este Lituania, Karkle, unde merg la un festival, pe data de 11 august. Mi-aș dori mult să ajung și prin Germania, cumva este una din țările mele de suflet, având în vedere că am și studiat un an acolo. Dar vis-a-vis de planuri, toate la timpul lor, când e sa fie mai bine pentru mine. Nu mai grăbesc nimic. Natura nu se grăbește și totuși crește în liniște.

KUDIKA.ro: Știm că în Polonia ești foarte iubită. Crezi că iubirea este limbajul universal al fanilor tăi? Ce asemănări sunt între fanii tăi din România și cei din străinătate?

Olivia Addams: Cred ca principala diferență este că aici am creat o comunitate. Aici sunt iubită și ca Olivia Addams, și ca Adriana. Unicornii mei știu cam totul despre mine și îmi sunt alături la fiecare pas. În Polonia nu am apucat încă să creez o legatură mai strânsă cu fanii. Totuși, momentul meu preferat de anul trecut a fost de ziua mea, în Polonia, cand, în timpul concertului, au inceput toți să îmi cânte "La mulți ani!" în poloneză. A fost magic!

KUDIKA.ro: Un mesaj pentru cititorii Kudika.ro.

Olivia Addams: Vă pup și vă îmbrățisez!! Să avem un 2023 magic și plin de zâmbete!