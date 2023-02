Pavel Bartoș, la un pas de tragedie! Ce a putut actorul să pățească, chiar în timpul filmărilor?

Pavel Bartoș a trecut prin adevărate peripeții în timpul fimărilor pentru Ramon. Actorul este protagonistului filmului gândit chiar de el, astfel că a ltiut cum să se pună în situații inedite, astfel încât producția să iasă așa cum și-a imaginat.

Pentru creionarea întregii povești au contribuit și Angel Damian și Lia Bugnar, iar rezultatul final poate fi văzut începând de astăzi în cinematografele din țară.

Pentru că la fimări nu a fost întotdeauna lapte și miere, Pavel Bartoș a povestit cum s-a supus unui percol uriaș, în timp ce traversa o intersecție aglomerată din Capitală.

„Noi am filmat în 21 de zile. Noi, în mod normal, trebuia să filmăm în 30-40 de zile. Noi am filmat în aeroport, într-o podgorie, am mutat camp-ul ăla, format din 20 și ceva de mașini, în fiecare zi. Am zis că așa e filmul. Nu pot să mă duc într-o singură cameră și să filmez. E și de dragoste, e și de acțiune, e și de comedie.

Am avut o filmare într-o intersecție, la Timpuri Noi. Trebuia să traversez toată intersecția. Încercam să simulăm prima lui întâlnire cu Bucureștiul, cu traficul nebun. Toți oamenii mă vedeau costumat cu geamantantul și mă vedeau unii: Mă, dobitocule! Mă, domnule Bartoș! Alo, aveți trei fete acasă, ar trebui să aveți grijă. Ce a fost în capul meu și al lui Jesus? Dumnezeu știe”, a povestit Pavel Bartoș în podcastul „La mijloc”, pe YouTube.