Kate Middleton, apariție surprinzătoare la premiile BAFTA. Prințesa de Wales a purtat aceeași ținută ca în ediția din 2019

Kate Middleton a ales pentru ediția din acest an a premiilor BAFTA o ținută pe care a mai purtat-o în cadrul aceluiași eveniment, în ediția din anul 2019. Prințesa a accesorizat rochia cu o pereche de cercei de la Zara.

Kate Middleton a fost prezentă la ediția din acest an a premiilor BAFTA, fiind însoțită de soțul ei, Prințul William. Prințesa de Wales a ales să îmbrace o creație a designerului Alexandru McQueen, aceeași rochie pe care a purtat-o și în urmă cu 4 ani, în cadrul ceremoniei BAFTA, ediția 2019.

Kate Middleton și-a modificat rochia, astfel că, dacă în urmă cu 4 ani, ținuta avea un detaliu floral pe umăr, acesta a fost acum înlăturat. În ediția din acest an, Prințesa și-a accesorizat rochia elegantă cu o pereche de mânuși negre și o pereche de cercei Zara, în valoare de 20 de euro. Potrivit Daily Mail, soția Prințului William apreciază și poartă adesea piesele brand-ului spaniol Zara.

Premiile Academiei Britanice de Film

Premiile Academiei Britanice de Film (BAFTA) au ajuns la cea de-a 76-a ediție. Evenimentul a avut loc în această duminică, 19 februarie, la Royal Festival Hall, Londra.

Premiul pentru cel mai bun film a fost câștigat de "All Quiet on the Western Front", regizat de Edward Berger. Producția este un remake german al unui film clasic în care sunt prezentate ororile războiului.

