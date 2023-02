Problemele pentru Vica Blochina continuă și după Survivor! Vedeta nu ar mai participa la o astfel de emisiune!

Deși nu multă lume a încurajat-o, Vica Blochina a dat dovadă de multă ambiție și s-a avântat în competiția Survivor. Vedeta a luptat din greu și a făcut față tuturor provocărilor din reality show-ul de la ProTV. După 4 săptămâni, Vica a fost eliminată, însă ea s-a bucurat că se întoarce la fiul ei, Edan.

Recent, ea a vorbit despre problemele pe care în continuare le întâmpină, deși au trecut câteva săptămâni bune de când a revenit în România.

Cel mai mult au deranjat-o pe Vica neînțelegerile dintre concurenți. Vedeta a reușit să se adapteze condițiilor precare de igienă, însă și-ar fi dorit să se apropie mai mult de cei prezenți în competiție, mai ales că ea este o fire glumeață și extrem de prietenoasă.

Fiul ei, Edan a fost total împotriva participării Vicăi la emisiunea Survivor. Adolescentul s-a opus atât de tare, încât a refuzat chiar să mai vorbească cu mama sa. După ce a ieșit din competiție, Vica și-a sunat fiul, care a felicitat-o pentru parcursul în competiție.

Fosta balerină a menționat că dorul de Edan a fost foarte mare și că nu ar mai participa la astfel de emisiuni nici peste jumătate de milion de euro.

„Perioada asta de patru săptămâni, cât am stat în Dominicană, a fost cea mai lungă în care am fost departe de fiul meu. Și atunci când m-am întors și am realizat ce am acasă, m-am gândit imediat că trebuie să învăț să mă bucur și mai mult de toate astea. Când intri în acel proiect, e o trăire foarte intensă, dar egoistă”, a mai spus ea.