Ce i-a spus Edan Pițurcă mamei sale atunci când s-a întors de la Survivor? Vica Blochina, deszvăluiri despre primirea fiului său

Vica Blochina a acordat primul interviu după întoarcerea din competiția Survivor, pentru Cătălin Măruță, la ProTV. Vedeta a vorbit despre provocările pe care le-a trăit la Survivor, dar mai ales cum a fost revederea cu fiul ei, Edan.

În primele zile de competiție, ochii Vicăi Blochina s-au umplut de lacrimi și a făcut o destăinuire care o apăsa pe suflet. Blondina a mărturisit că fiul ei nu a fost de acord cu plecarea sa la Survivor, drept pentru care el a refuzat să mai vorbească cu mama sa. Acum, însă, Edan, care a dorit să locuiască cu tatăl său, a întâmpinat-o călduros pe Vica Blochina și a felicitat-o pentru parcursul din Republica Dominicană.

„Zero șanse am avut, toată lumea râdea. Am plecat dolofană acolo, mă rostogoleam pe traseu. Cred că am slăbit 6 kilograme. Cu mâncarea, dacă nu câștigi, nu ți se dă. Patru zile consecutive am stat și am mâncat doar cocos. Eu nu sunt rea la foame”, a povestit Vica Blochina, în emisiunea lui Măruță.