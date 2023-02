Sarah Dumitrescu, fiica Aneimaria Prodan a făcut praf un Porshe în valoare de 80.000 euro!

Sarah Dumitrescu, fiica cea mare a Aneimaria Prodan este pasionată de mașini. Tânăra a primit cadou de la mama sa un Porshe Cayenne alb, imediat după terminarea liceului. Mașina valorează nu mai puțin de 80.000 de euro, însă totul s-a dus de râpă, atunci când Sarah a făcut accident.

Cum Anamaria Prodan nu își putea lăsa fiica fără un autovehicul de lux, acum Sarah conduce un Range Rover. Totuși, Sarah visează la Ferrari, exact așa cum are mama sa.

„Da, chiar îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Acum am un Range Rover în America şi aştept să-l aduc aici. Aş investi în maşini, dar aici pot să-i dau puţin credit mamei.

Îmi doresc un BMW I8, de când sunt mică îmi doresc. Mama e puțin panicată, crede că e prea rapidă pentru mine.Altă mașină pe care mi-o doresc o are mama, un Ferrari.Bine, pot să le iau de la ea...dar eu, personal, un I8." a explicat Sarah Dumitrescu pentru antenasport.ro.