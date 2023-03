Oana Matache s-a afișat cu noul iubit! Sora Deliei, declarații despre divorțul de tatăl copiilor ei

În mare secret, Oana Matache, sora Deliei a divorțat de Răzvan Miheț, cel alături de care și-a întemeiat o familie. Oana are doi copii minunați cu Răzvan, însă vedeta a decis să divorțeze, motivându-și alegerea în video-ul pe care l-a postat recent pe o platformă de socializare.

Sora Deliei a fost surprinsă de paparazii alături de noul ei iubit, însă, în acel moment, ea nu a dorit să vorbească despre viața sa sentimentală. Acum are mai mult curaj și s-a filmat alături de Radu, spunând că fosta sa căsnicie a fost una toxică și că este mândră că a reușit să încheie relația cu Răzvan.

„Mi-a luat foarte mult curaj să fac chestia asta, nu este ca și cum m-am plictisit și m-am trezit într-o dimineața «Vreau să mă mut cu doi copii singură». Este o chestie care s-ar fi întâmplat oricum, faptul că eu l-am cunoscut pe Radu doar a urgentat un pic lucrurile. Ne-am cunoscut la clipul pentru ziua lui Faiăr. Suntem oameni normali. Totul s-a întâmplat firesc, nu au fost scandaluri. Este o situație în care tatăl poate să vină oricând să vadă copiii și nu e nicio piedică este atât de simplu în cazul nostru. Am mai auzit chestia asta «cum să divorțezi, din moment ce nu te bate», toxicitatea poate veni din multe părți. Nici nu trebuie să ajungi să nu te mai înțelegi pentru că atunci deja e târziu, înseamnă că este un stres acolo și nu e bine pentru copii să stea în stres și să vadă o dinamică proastă între părinți. Poate pur și simplu îți dai seama că viața ta nu arată așa cum vrei și lângă persoana respectivă nu are cum să ajungă acolo.“, a povestit Oana Matache, în video-ul postat pe social media.

Actualul iubit al Oanei a mărturisit că este o normalitate ca femeile să fie învinuite pentru divorț, lucru total neadevărat. Tot el a mai spus că nu are cum să îi ia locul lui Răzvan, tatăl copiilor Oanei și că relațiile dintre ei sunt bune.

Reduceri finale de sezon: topuri pentru un look lejer

„Mentalitatea celor mulți este că o femeie cu doi copii care divorțat este ultimul om, și-a lăsat bărbatul ca să se ducă cu alții. Nici măcar nu este vorba despre asta, v-ați gândit că poate niciunul nu era fericit în chestia asta și e vorba de doi oameni care și-au dat seama că nu mai merge și a fost o decizie de comun acord? Și nu trebuie să fie de vină «femeia care a plecat?» Este normal ca, copiii să stea mai mult cu mama și în același timp este normal să-și vadă tatăl. Toată lumea este ok și se înțelege”, a declarat Radu în live-ul postat pe Twitch.

Sora Deliei a mai mărturisit că nu a fost susținută atunci când a decis să divorțeze și că cei apropiați au încercat să o facă să se răzgândească. Până la urmă, ea și-a asumat această decizie, însă este conștientă de faptul că anumite femei rămân în căsnicii abuzive, din cauza lipsurilor financiare și a suportului inexistent din partea statului.

"Este o experiență înspăimântătoare și culmea nu dinamica dintre soție și soț, cel puțin nu în cazul meu, cât părerile care vin din toate părțile și intervențiile și drama care se face. Am fost curajoasă când am făcut acest pas dar eram conștientă că pot să duc chestia asta… Cred că nici nu trebuie să vă explic ce se întâmplă în cazul unui divorț cu toată familia. Și chestia asta, «Da erați atât de frumoși și păreați atât de fericiți». Dar de unde știți? Am avut multe prietene care îmi spuneau: «Dar ce o să faci acum?» «Cine te mai cu doi copii». Dar nu trebuie să mă ia nimeni, mă descurc și singură. Din păcate în țara asta, femeile nu sunt susținute de lege. E greu să te simți singur alături de cineva și e greu că nu poți să te ocupi de viața ta așa cum ai vrea.”, a mai declarat artista.