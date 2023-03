Oana Matache a răbufnit pe social media, după scandalul provocat de Gina Matache. Ce se află în sufletul vedetei?

Oana Matache își dorește să oprească scandalul pornit de mama sa, pentru că s-a săturat de jignirile care i-au fost aduse atât ei, cât și noului iubit, Radu Siffredi. Vedeta este sătulă până peste cap de reproșuri și critici, mai ales că în ultima postare a mamei sale, aceasta insinuează faptul că cei mici sunt în pericol în preajma noului iubit.

Oana a scris câteva rânduri pe InstaStory, în care a vrut să explice cum stă de fapt situația, din punctul ei de vedere.

„M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal (pe care nu l-am început eu), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez. Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în ultima vreme, și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă. În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră. Acest înveliș de ”catastrofă” pus în jurul acțiunilor efectuate de mine deja devine obositor și tulburător atât pentru mine, cât și pentru copiii și persoanele implicate în viața mea”, a explicat Oana Matache, pe pagina sa de socializare.

Sora cea mică a Deliei își dorește ca tot acest scandal să se încheie și să nu mai intervină nimeni în viața sa. Problemele din familie speră să le țină departe de opinia publică, care i-a adresat numeroase critici pentru faptul că a divorțat de tatăl copiilor ei și a început o nouă relație cu Radu.

În încheierea mesajului, Oana a explicat și care este relația sa cu fostul soț, Răzvan Miheț. Ea a mărturisit că bărbatul nu și-ar pune niciodată copiii în pericol și nu ar fi fost de acord să stea cu o altă persoană care ar avea, pe bună dreptate, un comportament neadecvat.

Mai mult, Oana a vorbit și despre mama sa, declarând că nu este corect ceea ce face pe social media, denigrându-l pe iubitul ei.

„Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, atât cât nici eu, nu am permite ca un personaj problematic să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei. Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat, și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de hate general, dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără nici o dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar”, a încheiat Oana Matache.