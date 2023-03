Gina Matache îl vrea înapoi în viața Oanei pe Răzvan Miheț! Mama vedetei, foc și pară la adresa noului iubit al fiicei sale

Gina Matache vrea cu orice preț ca relația dintre fiica sa, Oana, și Răzvan, încă soțul ei să continue. Mama Deliei are doar cuvinte de laudă asupra fostului iubit al fiicei sale, despre care spune că este un bărbat elegant și civilizat, dar mai ales un tată minunat pentru cei doi copii pe care îi are cu Oana.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și o fază de așa… un impas! E probabil că… Crede-mă, eu nu știu amănunte!

Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!”, a spus Gina Matache, conform WOWbiz.