Viviana Sposub, la un pas de o adevărată tragedie! Vedeta putea să își piardă viața într-o secundă

Viviana Sposub este mereu cu zâmbetul pe buze, iar energia sa debordantă îi face pe internauți să creadă că viața vedetei este toată roz. Recent, iubita lui George Burcea a mărturisit că era să își piardă viața, în urmă cu câțiva ani, atunci când se afla la munte cu prietenii săi.

Viviana era pe un ATV și se distra cu amicii săi, atunci când, într-un moment nefast, s-a produs un accident. Vedeta era cât pe ce să își piară viața, însă, din fericire, totul s-a terminat cu bine. Fosta prezentatoare tv a învățat lecții prețioase din acea întâmplare.

Viviana Sposub vine din Botoșani, acolo unde s-a făcut cunoscută datorită talentului artistic. Vedeta a participat la numeroase concursuri muzicale în orașul ei natal, însă, o dată cu mutarea în Capitală, ea a renunțat la acest vis.

Iubita lui Burcea a mărturisit că lipsa suportului financiar din partea părinților au făcut-o să nu meargă pe calea muzicii, așa cum ea și-ar fi dorit.

”Îmi place să cânt, dar este și o provocare pentru mine, având în vedere că nu prea am cântat, în afară de emisiunea ”Bravo, ai stil!”. Am făcut muzică atunci când locuiam la Botoșani, am făcut liceul de artă, și evident că mergeam și la concursuri de muzică. Am fost la foarte multe concursuri și apoi eram văzută și chemată la București, la televiziune...Era un efort destul de mare, mai ales pentru părinți, și mă refer la efort financiar, pentru că nu vin dintr-o familie cu mulți bani și atunci toate resursele se duceau către visul meu”, a spus Viviana, în emisiunea online a Alexandrei Ungureanu.