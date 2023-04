Din ce își câștigă Andreea Bălan banii? Artista vrea să le ofere tot confortul fiicelor sale

Andreea Bălan are mare grijă ca fetelor sale să nu le lipsească nimic!

Andreea Bălan este o mămică singură, care are mare grijă ca fetelor sale să nu le lipsească nimic. Artista este foarte chibzuită când vine vorba despre banii pe care îi câștigă și are mare grijă ca fiecare leu să fie cheltuit cum trebuie. Vedeta vrea să le asigure tot confortul și stabilitatea micuțelor sale, astfel că Andreea are deja strânși banii în bancă.

„Îi țin la saltea. Nu se știe niciodată. Nu este o glumă. Îi țin în bancă, pentru că trebuie să ai tot timpul. Vin vremurile grele, iar eu am doi copii de crescut singură. Nu din YouTube, din concerte, din publicitate și din televiziune”, a declarat Andreea Bălan la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

Chiar dacă nu are ajutor din partea lui George Burcea, Andreea Bălan găsește, ca de fiecare dată, o cale prin care lucrurile să fie în beneficiul ei. Vedeta este implicată în numeroase proiecte și se bucură la maxim de viață. Deși în prezent nu este într-o relație, Andreea spune că iubirea este prezentă în viața ei și este fericită pentru fiecare clipă.

„Iubirea nu are legătură cu căsătoria. Poți să iubești oricând. Eu iubesc tot timpul, sunt într-o iubire profundă. Iubesc viața”, a mai spus cântăreața.

Vizionare placuta