Bella Santiago a fost părăsită de iubitul militar,la o lună după ce a născut-o pe fiica sa.Confesiunile emoționante ale artistei

Bella Santiago s-a făcut remarcată publicului din România o dată cu participarea la X Factor. Artista i-a încântat pe jurați dar și pe telespectatori cu prestația sa, astfel că a câștigat premiul cel mare. Cu toate că are o carieră de succes, iar acum se pregătește de nuntă alături de logodnicul ei, viața artistei nu a fost întotdeauna roz.

Vedeta a făcut dezvăluiri uimitoare de pe vremea când locuia încă în Filipine, alături de mama și fiica sa. Artista a povestit despre tatăl fetiței sale, care lucra în armată și care a plecat fără să se mai întoarcă, la o lună după nașterea micuței lor.

„Nu m-am căsătorit (n.r. – în trecut) niciodată. M-am căsătorit doar aici, în România. Era un băiat pe care l-am cunoscut în timp ce cântam cu trupa mea. Și era din armată, și ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit, am stat împreună și am făcut un copil. După ce am făcut un copil, după câteva luni a venit să vadă copilul și a plecat, și a zis că merge la război în Afganistan și se va întoarce după o săptămână. Am zis: «Ok, eu aștept, te aștept să te întorci!».

Noi chiar am avut în plan să facem nuntă după aia, dar nu s-a mai întors. Am așteptat o lună, două luni, trei, patru, cinci, și a trecut un an și mi-a zis mama: «Nu cred că mai vine, cred că a rămas acolo, nu știu unde e, a plecat!». Chiar era un băiat foarte bun, nu cred că a fugit de responsabilitate, pentru că era un băiat foarte bun. Și chiar întregii mele familii îi plăcea de el. Dar cred că s-a întâmplat ceva cu el, că n-am mai auzit de el, nici până acum n-am mai auzit de el”, a declarat Bella Santiago la FRESH by UNICA.