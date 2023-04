Dinu Maxer, mărturisiri despre relația cu Nicoleta Luciu, la o lună de la divorțul de Deea Maxer. De ce s-au despărțit cei doi?

Dinu Maxer și Nicoleta Luciu au trăit o poveste de iubire mediatizată acum mulți ani, înainte ca artistul să se căsătorească cu Deea Maxer. Acum, la o lună de la divorțul de mama copiilor săi, Dinu Maxer a vorbit despre motivele separării de focoasa brunetă.

„Eu nu am vrut să mă căsătoresc. Am și spus-o public. Acesta este probabil și unul dintre motivele pentru care relația cu Nicoleta Luciu s-a încheiat și că n-am vrut să fac copii. Deci, într-adevăr, Deea a fost ceva unic pentru mine în viață. M-a determinat să îmi doresc și căsătoria cu ea, și să am copii cu ea, iar lucrul acesta ține într-adevăr și de maturizarea mea, de momentul în care au venit lucrurile, nu au fost forțate.

Au fost niște condiții care au fost prielnice să spun așa, fiindcă eu am avut o copilărie umbrită de un divorț foarte tumultuos al părinților mei.

Și din cauza asta, plus că eu mi-am pierdut și un frate, care a murit într-un accident de tramvai, am tras așa niște concluzii și am zis că nu vreau. Probabil traumele acelea psihice s-au diminuat și atunci a apărut Deea, care a venit într-un moment senin al vieții mele și s-au legat lucrurile”, a mărturisit Dinu Maxer la WOWnews.