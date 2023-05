Cătălin Scărlătescu, detalii despre despărțirea de Doina Teodoru, după America Express:Pur și simplu am fugit

Cătălin Scărlătescu a vorbit pentru prima dată despre experiența America Express, dar și efectele pe care le-a simțit după părăsorea competiției. El și Doina Teodoru au format o echipă și au fost nevoiți să treacă peste multe situații neprevăzute împreună. Cu fiecare ocazie, chef-ul și iubita lui au demonstrat faptul că sunt un cuplu puternic și că iubirea lor poate învinge orice obstacol.

Totuși, după ce au fost eliminați din competiție, Scărlătescu și Doina Teodoru au avut nevoie de o pauză. Cei doi au simțit din plin presiunea concursului, astfel că, la întoarcerea în țară, ambii parteneri au avut nevoie de o pauză. Scărlătrscu a povestit cum a plecat de acasă, fără ca măcar să îi ofere iubitei sale vreo explicație.

„Trei zile am stat în Vamă, după care m-am dus în Deltă și în prima zi de Deltă mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele, nici n-am aruncat la pește doar am pus bețele pe poziție și am stat.

A venit unu cu barca și m-a întrebat: Ce faci? Stau. Păi, n-ai aruncate alea. Și ce? Păi, nu pecuiești? Ba da. Păi? Păi, nu vreau să prind nimic, vreau doar să stau!”, a mărturisit chef-ul, potrivit Click.