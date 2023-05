Andreea Bălan a acceptat ca Viviana Sposub să stea în preajma fetițelor:E minunat! Și se poartă frumos cu ele...

Andreea Bălan a experimentat un divorț dureros, din care a avut multe lucruri de învățat. Burcea și-a refăcut repede viața sentimentală alături de Viviana Sposub, pe care a prezentat-o imediat fetițelor sale, Ella și Clara. Andreea Bălan nu a fost de acord și nu a privit cu ochi buni întâlnirile dintre actuala iubită a actorului și fetele sale.

Totuși, timpul a trecut, astfel că Andreea și-a dat seama că Viviana Sposub se poartă frumos cu micuțele ei și se bucură că Ella și Clara se distrează pe cinste atunci când merg în vizită la tatăl lor.

Artista a mai vorbit despre parcursul său de dezvoltare emoțională și a învățat anumite lecții după separarea de George Burcea.

„Nu știu ce are el acum, că nu cunosc ce are el acuma. Eu cred că el nu e în punctul în care sunt eu ca dezvoltare spirituală și emoțională și atunci eu nu am cum să am ce are el și el ce am eu. Eu am trecut prin mai multe lucruri și după despărțirea de el!”, a mai zis Andreea Bălan.