Primele declarații ale Adei, după despărțirea de Dinu Maxer: Nu pot să îmi asum

Vestea că Dinu Maxer și Ada s-au despărțit a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că artistul a declarat că între ei lucrurile merg în direcția potrivită. Mai mult, acesta le-ar fi făcut deja cunoștință copiilor săi cu noua lui iubită. Se pare, însă, că Dinu este destul de ghinionist în dragoste, astfel că și această poveste de iubire a ajuns la final.

Dinu Maxer a vorbit despre motivele care au dus la despărțirea de Ada, motivând faptul că presiunea mediatică, dar și comentariile răutăcioase au făcut-o pe fosta lui iubită să pună punct relației.

Acum, Ada a confirmat despărțirea și a vorbit despre lucrurile greu de suportat din relația cu Dinu. Ea a menționat că a fost acuzată că i-a fost amantă, lucru total neadevărat.

„Vreau să spun că acest val mediatic care m-a copleșit, informații eronate, comentarii răutăcioase, în care am fost acuzată că i-am fost amantă, m-au făcut să iau această decizie. Am decis că nu pot să îmi asum această lume în care ești expus mereu, iar în urmă cu două zile am luat hotărârea să nu ne mai continuăm întâlnirile. Vreau să specific că eu pe Dinu l-am cunoscut că fiind un bărbat singur, deja anunțase public divorțul, ne-am cunoscut într-un grup de prieteni comuni”, a declarat Ada, pentru spynews.ro.