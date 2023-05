Mihai Bendeac, val de comentarii după ce s-a lăsat pozat în lenjerie intimă: Sunt zile în care mai bine mori...

Mihai Bendeac surprinde din nou, de această dată, dintr-o nouă postură! Actorul a acceptat provocarea unui cunoscut brand de lenjerie intimă pentru a poza...în boxeri. Bendeac a renunțat la inhibiți și s-a expus exact așa cum este, pe rețelele de socializare.

Mihai Bendeac a postat câteva fotografii de la ședința foto, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Printre rânduri, fostul jurat de la IUmor a menționat că nu este încă mulțumit de aspectul lui fizic, însă lucrează la sală pentru a ajunge la forma dorită. Mai mult, invitația de a face aceste fotografii a venit la momentul potrivit, fix atunci când are parte de anumite schimbări în viața profesională.

"Un moment de schimbare in ceea ce ma priveste. S-a nimerit sa ma prinda intr-un moment in care aveam nevoie de un target. O motivatie punctuala.[...] Mereu am visat ca voi avea puterea de a fi multumit de felul in care arat. Inca nu sunt. M-am pus pe treaba in mod serios si programatic de aproximativ doua luni.

Mai am de slabit, mai am de lucrat. Un aspect din toata treaba asta este, insa, altul! Toata aceasta rigoare a mancatului, ambitia de a face sport si in zilele in care mai bine mori decat sa mergi la sala, durerea pe care o depasesti, toate astea reprezinta un mix incredibil care-ti schimba complet paradigma. Sincer… Pana si depresiei ii este din ce in ce mai greu sa isi arate coltii…"a scris actorul, pe pagina sa de Instagram.