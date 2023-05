Alimentele pe care Regele Charles refuză să le consume. Ce nu se află niciodată în meniul Regelui?

Regele Charles are câteva reguli bine definite în ceea ce privește meniul său. Ce nu consumă niciodată Regele?

Regele Charles are câteva reguli și preferințe în ceea ce privește meniul său zilnic, dar și obiceiurile alimentare, exact la fel ca regretata sa mamă, Regina Elisabeta a II-a. Prima regulă de la care nu se abate niciun membru al familiei regale este interzierea cosumului de usturoi și crustacee. Mai mult, există câteva tipuri de alimente pe care Regele Charles nu le consumă absolut niciodată.

Pate de ficat de gâscă

Ficatul de gâscă și de rață a fost interzis în bucătăria regală în anul 2008, deși este o delicatesă care se regăsește în cele mai scumpe restaurante din lume.

Potrivit unui raport al Marie Claire, acest tip de mâncare a fost interzis, după ce un locuitor din Bristol i-a scris prințului de atunci o scrisoare, descriind preocupările legate de bunăstarea animalelor din jurul produsului. Pe People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), comandantul adjunct al gospodăriei Alteței Sale Regale a răspuns celui care a scris scrisoarea că produsul a fost interzis în bucătăria regală.

Ciocolata

Spre deosebire de Regina Elisabeta a II-a care adora ciocolata, Regele Charles nu suportă acest desert. Potrivit Hello! Magazine, fostul manager al echipei Welsh Culinary – Graham Tinsley MBE a confirmat că Regelui Charles nu-i place deloc ciocolata. Astfel, bucătarii regali trebuie să ia în considerare alegerile Regelui înainte de a se decide asupra meniului.

Cafea

Așa cum era de așteptat, Regele Charles adoră să bea ceai și este foarte atent în privința acestuia. De la Earl Grey Tea și Green Tea până la English Breakfast Tea, Regele Charles este fascinat de diferitele tipuri de ceaiuri.

Biscuiți

Regele Charles preferă biscuții americani preparați din unt, cartofi și cereale, însă îi place să le consume calde. Potrivit MyLondon, Regelui Charles îi plac biscuiții preîncălziți la o anumită temperatură, în caz contrar, nu-i place deloc să-i mănânce

