Primele declarații ale părinților lui Rareș Prisăcariu, marele câștigător Românii au talent 2023

Rareș Prisăcariu, băiețelul în vârstă de doar 7 ani care a câștigat ediția din acest an a emisiunii "Românii au talent", a surprins pe toată lumea cu talentul său oratoric. În marea finală, el a interpretat Interviu cu Dumnezeu de Octavian Paller, iar momentul său a atras cele mai multe voturi din partea publicului.

Imediat ce Smiley și Pavel Bartoș au desemnat câștigătorul, părinții lui Rareș Prisăcariu au urcat pe scenă și l-au felicitat. Cu lacrimi în ochi și vizibili emoțonați, cei doi au oferit câteva declarații, potrivit protv.ro.

„A fost ca un vis, nu am realizat ce se întâmplă. A fost ca o poveste în mai multe acte (am pornit de la Iași și am ajuns la apogeu, ieri). Prefața a fost în sezonul trecut când dorința lui a apărut urmărind emisiunea și i-a zis soției că i-ar plăcea să fie pe această scenă”, a spus tatăl lui Rareș Prisacariu.