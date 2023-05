Motivul pentru care Doina Teodoru nu vorbește niciodată despre părinții săi.Care este relația cu cei care i-au dat viață?

Doina Teodoru a intrat în atenția publicului după apariția sa la iUmor. Ulterior, ea a început o poveste de iubire cu Cătălin Scărlătescu, iar împreună au acceptat să participe la America Express. Fanii au cunoscut-o pe actriță mai bine și se bucură de relația pe care ea și chef-ul de la Antena 1 o trăiesc.

Totuși, cu toate că viața Doinei Teodoru este pe micile ecrane, ea nu vorbește niciodată despre cei care i-au dat viață. În vârstă de 33 de ani, actrița nu postează fotografii cu părinții săi și nu aduce în discuție relația pe care o are cu familia sa.

În ciuda aparențelor, se pare că iubita lui Scărlătescu se înțelege foarte bine cu părinții săi, însă nu își dorește să îi expună în mediul online. Ea a mărturisit că familia ei a felicitat-o pentru parcursul pe care l-a avut la America Express și că are întotdeauna susținerea lor.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu se iubesc de mai bine de un an, iar împreună au trecut peste mai multe provocări care le-au ieșit în cale. Cei doi s-au cunoscut la Vama Veche, acolo unde actrița a făcut primul pas către juratul de la Chefi la cuțite.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași. Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poza, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, a declarat Cătălin Scărăltescu.