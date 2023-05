Lia Bugnar, mărturisiri surprinzătoare despre sarcina lui Theo Rose:Gravidenia nu e o boală...

Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu de aproape un an, iar peste o lună vor deveni părinți pentru prima dată. Artista joacă în serialul Clanul, al cărui scenariu este scris de Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian. Cu toate că cele două lucrează împreună la acest proiect, Theo Rose și Lia Bugnar nu se întâlnesc și nu au de-a face una cu cealaltă.

Pentru că serialul de la ProTv a ajuns la final, fanii au fost curioși să afle dacă Theo Rose va fi prezentă și în Clanul 2, deși este însărcinată în luna a 8-a, iar în curând va deveni mămică. Lia Bugnar a făcut lumină în acest caz și a mărturisit că iubita lui Anghel Damian va fi în continuare prezentă în serial.

Anghel Damian și Lia Bugnar au trăit o poveste de iubire timp de 8 ani, deși actorul este cu 23 de ani mai tânăr decât ea. Cei doi s-au despărțit vara trecută, atunci când Anghel Damian a părăsit-o pe scanaristă și a început o nouă relație cu Theo Rose. După doar două luni de iubire, artista și Anghel Damian au anunțat că vor deveni părinți.

În ceea ce o privește pe Lia Bugnar, actorul a mărturisit că el era cel matur din relație, asta pentru că, în copilărie, a fost nevoit să se maturizeze precoce.

„Paradoxul e că în relația cu Lia… Nu vorbim de subiecte tabu. Nu se ascunde nimeni. A fost o relație vizibilă, pentru că presa a considerat că e demnă de un interes. Noi am avut o relație foarte lungă, dar în același timp, omul matur eram mai degrabă eu decât ea. Dacă îmi fac un soi de introspecție și mă gândesc de ce am ajuns să fiu un old soul, deși sunt și eu dependent de cafea, dar nu sunt sapiosexual… Părinții mei sunt, din punctul meu de vedere, profund imaturi. Ei divorțând foarte devreme, având 9 ani, am simțit că m-am responsabilizat foarte tare. M-am maturizat precoce”, a dezvăluit Anghel Damian în podcastul lui Gojira.