Problemele de sănătate l-au făcut pe Mădălin Ionescu să dea jos 12 kilograme în 3 luni! Cum arată acum prezentatorul tv?

Mădălin Ionescu și-a surprins urmăritorii de pe rețelele sociale, după ce a publicat câteva imagini din cea mai recentă vacanță a sa. Omul de televiziune a slăbit enorm, într-un timp scurt, iar el a explicat și motivul.

Pe contul său de socializare, Mădălin Ionescu le-a mărturisit internauților că a luat decizia de a slăbi, pentru că s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Mai exact, soțul Cristinei Șișcanu a întâmpinat probleme în ceea ce privește ritmul cardiac, iar soluția ar fi fost ca omul de televiziune să dea jos kilogramele în plus.

O inimă sănătoasă l-a motivat pe Mădălin Ionescu să renunțe la toate alimentele cu care se obișnuise și , astfel, să slăbească 12 kilograme în doar 3 luni de zile. El a mărturisit că nu a ținut nicio dietă, însă a făcut foamea. Totuși, acum că se află în vacanță, el și-a răsfățat papilele gustative și imediat a pus pe el un kilogram.

„În ultimele trei luni și jumătate am slăbit 12 kilograme. O să mă întrebați care este dieta. Este celebră și este cunoscută de toată lumea sub numele de «foamea». Am făcut foamea, am renunțat la carbohidrați, n-am mâncat deloc pâine, cartofi, paste și am mâncat extrem de puțin, fără trei mese pe zi, doar cantități infime.

Ei bine, am ajuns în această vacanță și de ieri, de pe drum, mâncând pâine, plus ce am mâncat aseară și azi, am luat deja aproape un kilogram, 700 de grame. Mă și gândesc dacă într-o zi am făcut asta, ce se va întâmpla până la finalul vacanței. E complicat, te chinui luni de zile… am slăbit pentru că începusem să am probleme cu tensiunea, niște dereglări absurde de ritm cardiac, din cauza surplusului de greutate', a spus Mădălin Ionescu, pe pagina sa de Instagram.