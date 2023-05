Sorin Bontea, marele absent de la nunta lui Smiley cu Gina Pistol:Mi-ar fi plăcut să merg, dar n-am avut ce să fac...

Nunta lui Smiley și a Ginei Pistol a avut loc în acest weekend, într-un cadru de vis, la Snagov. După 7 ani de relație, artistul și fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite au spus DA și și-au unit destinele pentru totdeauna.

La ora 2, Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit la starea civilă, ulterior ei au mers la biserică. La ora 18, proaspeții căsătoriți și-au așteptat cei 300 de invitați într-un local de lângă pădurea Snagov, acolo unde au petrecut până în zorii zilei.

Alături de Gina și Smiley au fost prieteni apropiați și colegi, printre care și chefii Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, alături de partenerele lor de viață. Marele absent al evenimentului a fost chiar Sorin Bontea, care, deși a fost invitat, nu a putut ajunge la nuntă.

Sorin Bontea nu a vrut să ofere prea multe detalii legate de motivele pentru care nu a reușit să le fie alături Ginei și lui Smiley într-o zi atât de specială. El a mărturisit, totuși, că a apărut ceva neprevăzut și nu a mai putut ajunge la nuntă.

„Da, eu marele absent? N-am ce să comentez, nu aș vrea să comentez nimic. Bineînțeles că am fost invitat. Am avut un motiv personal pentru care nu am fost. Mi-ar fi plăcut să merg, dar n-am avut ce să fac. Mai sunt și probleme, fără să le iei în calcul, apar”, a declarat Sorin Bontea pentru Fanatik.