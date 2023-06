Secretul siluetei Ilincăi Vandici. Tratamentul minune la care a apelat și care i-a adus doar beneficii

Ilinca Vandici are o siluetă de invidiat, iar la 36 de ani arată precum un fotomodel. Vedeta de la KanalD are mare grijă de felul în care arată și depune mult efort în acest sens.

Ilinca Vandici știe cât de important este sportul, de aceea îl practică cu regularitate. Mai mult, alimentația reprezintă un domeniu de interes pentru ea și nu face niciodată excese. Printre alimentele pe care le consumă se numără orezul, carnea și fructele. Totuși, Ilinca recunoaște că tratamentul pe care l-a încercat în ultima perioadă i-a adus doar beneficii.

Masajul cu bețe de bambus este preferatul vedetei de la KanalD și spune că acesta este secretul său.

„Nu e o chestie dezvoltată peste noapte, e multă muncă în spate. E foarte multă disciplină, organizare, eu nu lipsesc de la antrenamente. Fac antrenament cu un antrenor personal, nu pentru că e o fiță, ci pentru că antrenorul respectiv vede cum se transformă corpul tău și știe unde e zona în care trebuie să se lucreze mai mult, mai puțin, astfel încât corpul meu să arate armonios. Am avut la un moment dat un an de zile în care am făcut 7 zile din 7 sport. Rezultatele se văd în timp, nu peste noapte am reușit să ajung la forma la care sunt astăzi. Am foarte mare grijă și la alimentație, mănânc fructe, orez și cărniță. Mai nou am început să fac și masaj, pe care îl ador, mi se pare că ăsta e secretul al ultimei perioade din viața mea.

În momentul în care am descoperit masajul cu bambus și m-am dus o lună, două, deja acolo se face ce nu face sala. Lucrează și prelucrează alte zone ale corpului care nu pot fi lucrate în sala de sport.”, a declarat Ilinca Vandici, potrivit Wowbiz.