Motivul pentru care Zanni nu mai vorbește cu Alex Velea: Eu fiind mic și prost, chiar am crezut...

Zanni și Alex Velea erau prieteni buni, iar iubitul Antoniei spunea despre câștigătorul Survivor că este copilul său de suflet. Timpul a trecut și, ca în cazul lui Mario Fresh și Lino Golden, Zanni s-a îndepărtat de iubitul Antoniei și nu mai vrea să audă de el.

Zanni a mărturisit faptul că nu mai colaborează pe plan profesional cu Alex Velea și nici nu mai sunt prieteni. Chiar dacă artistul l-a mai căutat, Zanni nu vrea să facă niciodată un prim pas spre împăcare.

„Nu mai vorbesc cu Alex de ceva timp, nu mai colaborăm, n-am mai fost pe aceeași lungime de undă, dar în continuare suntem bine, am lăsat loc de bună ziua și eu, și el, am avut o relație destul de bună, cu certuri, ca toată lumea, dar nimic grav, și nu mai colaborăm doar pentru că nu suntem pe aceeași lungime de undă, nu pentru că nu ne-am înțeles la ceva.”, a povestit Zanni, pentru cancan.ro.

Câștigătorul Survivor nu a vrut să divulge dacă Alex Velea a avut acces sau nu la banii lui, în urma contractului pe care l-au făcut. Zanni a declarat că acest lucru l-a deranjat enorm, chiar dacă în primă fază a crezut ideea care a stat la baza semnării unui contract între el și Alex Velea.

"Asta m-a deranjat, cumva. Că eu fiind mic și prost, chiar am crezut în ideea de iubire, familie. Și când am văzut că trebuie să semnăm și să respectăm un contract, am zis că n-ai cum să iubești și să ai familie, să iei un copil de suflet, dar să aibă și contract. Și la un moment dat îi zici «Contractul!». Păi e ori asta, ori asta. Nu există să faci familie și contract. I-am zis mereu că nu există așa ceva. Și de asta n-am mai crezut nici în asta, nici în asta (n.r. – nici în iubire, nici în contract), le-am eliminat pe amândouă și am vrut să rămân singur, cum oricum voiam să fiu, dar cumva am vrut să cred în povestea asta, în ideea asta, dar n-a fost să fie. Că e ori business, ori e iubire. N-are cum să fie amândouă niciodată.”, a mai specificat Zanni.