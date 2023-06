Lia Bugnar, prima reacție după ce fostul ei iubit, Anghel Damian, a devenit tată: El trebuie protejat...

În această dimineață, Theo Rose și Anghel Damian au devenit părinții unui băiețel de nota 10, Sasha Ioan. Fericiții părinți au primit numeroase felicitări din partea celor dragi, dar și a urmăritorilor de pe rețelele sociale.

Fosta iubită a regizorului, Lia Bugnar, a avut și ea o primă reacție, după aflarea veștii că fostul ei iubit a devenit tată pentru prima oară. Ea a mărturisit că bebelușul trebuie protejat, fiind un suflet pur, care abia a venit pe lume.

Chiar dacă era însărcinată în trimestrul al treilea, Lia Bugnar a mărturisit că Theo Rose nu va dispărea din distribuția serialului de la ProTV. Fosta iubită a lui Anghel Damian a declarat că artista, chiar dacă poartă în pântece un bebeluș, nu este bolnavă.

Fericirea mare în familia lui Theo Rose, după ce artista l-a adus pe lume pe Sasha Ioan! Tatăl artistei, care de astăzi este bunic, a declarat că abia așteaptă să meargă la spital să își vadă fiica și nepotul.

„Sunt tare fericit și bucuros! Am avut emoții mai mari decât Theo. Nu am vorbit cu Theo, nici nu am îndrăznit să o deranjez, voi fi la vizită la ora 15:00. Din ce am văzut, din postările familiei, observ că este în regulă, a fost o naștere bună și frumoasă, un copil zdravăn, sănătos și speram să decurgă normal.

Destul de mare copilul, foarte bine dezvoltat. Noi ne bucurăm grozav, este o realizare extraordinară. așteptăm de mult timp, anii trec peste noi. Ne bucurăm tare mult că a apărut. Am pielea de găină pe mine, este o bucurie enormă, nu prea am întâlnit astfel de stări”, a declarat tatăl artistei, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.