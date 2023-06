Jorge, despre momentele grele prin care a trecut după divorțul de Alina Laufer: A fost foarte dureros...

De mai bine de 10 ani Jorge formează un cuplu stabil alături de Ramona Prodea, construind o familie frumoasă și având un fiu în vârstă de patru ani, pe nume David. Cu toate acestea, înainte de a-și întâlni partenera actuală, artistul a fost căsătorit cu Alina Laufer. Despărțirea lor, care a avut loc acum 11 ani, a fost un moment dificil pentru cântăreț, care a vorbit cu sinceritate despre acele clipe dureroase.

Relația lungă dintre Jorge și Alina părea de neclintit, dar în cele din urmă, totul s-a încheiat. Acum 11 ani, cei doi au semnat actele de divorț și și-au urmat drumurile separate. Singura legătură care a rămas între ei a fost fiica lor, Karina, în vârstă de 14 ani. Recent, Jorge a mărturisit că a trecut prin momente dificile în urma despărțirii de mama fiicei sale.

După divorțul de Alina Laufer, momentele petrecute împreună cu Karina au devenit tot mai rare. Însă, atunci când era pe cale să se obișnuiască cu programul de vizită, Jorge a primit o nouă lovitură. Fosta soție a luat-o pe Karina și s-a mutat în America. Timp de doi ani, cele două au stat peste ocean, iar în acest interval, artistul a putut să-și vadă fiica doar de câteva ori.

"Da, a existat o perioadă când Karina a plecat și s-a mutat în America cu mama ei. A fost cel mai dureros lucru în acel moment, deoarece nu mă așteptam să se întâmple asta, mai ales că nu ne puteam vedea prea des. Dar faptul că a plecat din țară și nu ne-am văzut timp de doi ani a fost extrem de dureros. Am avut ocazia să o văd doar de patru ori și vorbeam prin apel video când mama ei îi permitea. A fost foarte greu. Timp de doi ani, pur și simplu nu eram eu, nu mă puteam concentra pe ceea ce aveam de făcut. Acest lucru m-a afectat profund. Părea că știa că mă afectează atât de mult, deoarece a făcut acest lucru des. Dar am iertat, am lăsat în urmă și acum sunt mai atent ca niciodată la tot ce se întâmplă în jurul meu și la ceea ce spun oamenii din jurul meu, în special în jurul copiilor mei", a declarat Jorge, conform ciao.ro.

Deși agenda artistului este plină vara aceasta, acesta a reușit să-și facă timp pentru o mică pauză. La începutul lunii iulie, Jorge va opri toate activitățile și se va concentra pe familie. El va pleca într-o vacanță în străinătate alături de cei mici, pregătit să le îndeplinească toate dorințele și să se distreze în voie.

"Am mult de muncă, evenimente, filmări. Sunt foarte fericit că am posibilitatea de a petrece o săptămână în vacanță cu copiii în luna iulie, așa cum facem în fiecare an. Mergem în străinătate la un hotel all-inclusive. Este mai ușor și mai convenabil pentru ei. Se pot bucura de tobogane și de toate distracțiile. În rest, am multe evenimente, podcast-uri, nunți, concerte și prezenteri de evenimente", a adăugat Jorge.