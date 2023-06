Cristi Mitrea, despre relațiile toxice pe care le-a trăit în trecut: Nici un copil nu poate să te țină într-o relație

Cristi Mitrea, tatăl copilului Andreei Mantea, a mărturisit că de-a lungul vieții a avut mai multe relații toxice și că niciodată nu s-a gândit la căsătorie. Declarațiile sportivului.

Cristi Mitrea, cel care nu mai vorbește cu propriul său fiu, a făcut mărturisiri despre relațiile toxice pe care el le-a trăit de-a lungul anilor. Într-un interviu pentru KanalD, luptătorul MMA a menționat că nu face cele mai bune alegeri atunci când vine vorba de relații amoroase.

Cu toate că a făcut un copil cu frumoasa prezentatoare tv, Cristi Mitrea a mărturisit că niciodată nu s-a gândit la căsătorie și nici nu și-ar dori să facă acest pas vreodată.

„Nu s-a ajuns niciodată la discuții de căsătorie cu nimeni. Eu m-aș căsători mâine numai pentru petrecere. Nu am nicio problemă cu nunta. Nu consider că tradiția sau semnatul hârtiilor sunt un pilon puternic în viitorul relației, cum nici un copil nu poate să te țină într-o relație. Avem dreptul să alegem să fim fericiți. Dacă nu îți e bine acolo, cel mai bine e să pleci”, a declarat Cristi Mitrea, la Antena Stars.

Cristi Mitrea nu mai vorbește cu fiul său

Cristi Mitrea nu mai vorbește cu fiul său și nu are niciun fel de legătură cu propriul copil. David, care are 8 ani, locuiește cu mama lui, care are grijă de toate nevoile sale.

„Din păcate, nu am o relație cu mama lui David, din nou. Au fost câțiva ani în care am fost aproape de copil, dar acum iarăși suntem într-o beznă totală. Știți că eu nu vorbesc despre viața mea personală, deci cam asta e tot legat de acest subiect”, a declarat Cristi Mitrea.

