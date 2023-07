O mai ții minte pe Bianca Neagu din telenovela Numai Iubirea? Tânăra actriță s-a căsătorit și are o cu totul altă meserie

Bianca Neagu a interpretat-o pe Biencuța, în prima telenovelă românească, pe vremea când avea doar 7 ani. Tânăra actriță a împlinit 27 de ani în acest an și a făcut pasul cel mare, s-a căsătorit cu alesul inimii sale. După terminarea filmărilor telenovelei, Bianca a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața sa personală. Ea nu a mai apărut în niciun alt serial și a evitat evenimentele mondene.

Cu toate acestea, actrița a împărtășit cu fanii ei un eveniment special din viața sa. După o relație de 10 ani, Bianca s-a căsătorit civil cu alesul inimii sale, iar acum se pregătește și pentru cununia religioasă, care va avea loc în acest an.

BIanca trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale și este recunoscătoare pentru noua etapă prin care trece acum.

Bianca Neagu nu a mai apărut în alte seriale și a urmat cu totul o altă carieră. Deși a avut parte de o perioadă frumoasă în fața camerelor de luat vederi, Bianca a ales să se dedice logopediei și să lucreze cu copiii.

„A trecut foarte mult timp de la Numai iubirea. Mă ocup cu mai multe lucruri, termin masterul pe logopedie. Nu am renunţat la actorie, este o pasiune a mea şi aş vrea să rămână aşa, să facă parte mereu din mine.

Dar am vrut să merg şi pe partea asta de logopedie. Îmi plac foarte mult copiii, îmi place să lucrez cu ei pentru că avem o chimie aparte. Îmi doresc şi eu copii, însă momentan sunt tânără, oamenii nu-mi dau vârsta pe care o am. De șase ani şi jumătate am o relaţie cu Alin Croitoru, el fiind artist vizual.”, a mai declarat actrița, în urmă cu câțiva ani.