Cătălin Cazacu, acuzații pentru fosta lui iubită, Ramona Olaru: M-a salvat Dumnezeu...

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au trăit o poveste de iubire timp de un an, însă relația lor a fot presărată cu multe șuișuri și coborâșuri. După numeroase certuri și tot atâtea împăcări, cei doi și-au spus Adio și au luat-o fiecare pe drumul său.

Totuși, nici acum după câteva luni bune de la separare, cei doi nu pot fi în relații bune. Teniunea dintre asistenta tv și fostul ei iubit a ajuns la cote înalte, iar acum Cazacu a făcut dezvăluiri pline de reproș la adresa fostei sale partenere de viață.

Cătălin Cazacu a declarat că fosta lui iubită își schimbă partenerii de viață mult prea des și că ea a vrut să îl scuipe, la ultima lor întrevedere.

„Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură. Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit!

Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni!“, a spus Cătălin Cazacu, pentru cancan.ro.