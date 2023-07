Motivul pentru care fiul Oanei Ioniță nu a vrut să locuiască cu ea: Am simțit uneori că sunt exclusă de Maxim...

Oana Ioniță și tenorul Florin Budnaru s-au căsătorit civil în 2013, iar familia lor a fost întregită de cei doi copii pe care îi au împreună, Isabel (12 ani) și Maxim (9 ani). Din păcate, povestea lor de iubire s-a încheiat anul acesta la tribunal, acolo unde au divorțat și au stabilit custodia copiilor.

Dacă Isabel a ales să rămână cu mama sa, fiul dansatoarei, Maxim, a dorit să stea cu tatăl lui. Oana Ioniță a explicat de e s-a ajuns la situația de față, dar și cum încearcă să petreacă cât mai mult timp cu băiețelul ei.

Fosta bebelușă a specificat că, din cauza faptului că în perioada pandemiei a lucrat foarte mult, fiul ei s-a îndepărtat de ea. Acum, Maxim vine și doarme acasă la mama lui, iar Oana Ioniță speră să recupereze momentele speciale alături de el.

„În perioada de pandemie eu am continuat să muncesc foarte mult, Florin a considerat să se implice mai mult și așa a fost. Am simțit puțin cam târziu că eu nu mai am locul meu, că mă îndepărtez de Maxim…

De acum un an de zile, și accidentul cu meniscul și am încercat să recâștig cumva timpul… Am simțit că am pierdut din timpul pe care îl aveam cu copiii, acum îl recâștig… Am încercat să mă împart… Dar la un moment dat nu poți să le faci pe toate la aceeași calitate”. a mai spus ea, în emisiunea lui Cătălin Măruță.