Prin ce situație neprevăută a trecut Viviana poub, după despărțirea de George Burcea: Sunt teafără, sunt doar puțin ciufulită...

Viviana Sposub, cunoscută pentru prezența sa în emisiuni TV și pentru activitatea sa pe rețelele de socializare, a trecut printr-o situație neașteptată în timp ce luase masa singură la un restaurant din Capitală. După ce a trăit o adevărată sperietură, vedeta a decis să părăsească restaurantul și să meargă acasă.

Evenimentul nefericit a avut loc într-un moment în care Viviana Sposub se confrunta și cu o perioadă mai dificilă din viața sa, în urma despărțirii de George Burcea. Cu toate acestea, tânăra își păstrează zâmbetul pe buze și împărtășește cu fani momentele importante din viața sa.

Pe lângă faptul că a durat o oră jumate să vină mâncarea, timp în care am stat singură. Acum ajungem la partea interesantă. După ce am terminat de mâncat, stăteam eu liniștită și mă uitam pe telefon, scriam niște mesaje, iar din copacul de lângă masa mea, a căzut pe mine o pisică. O pisică mare, grea!” , a spus Viviana Sposub pe pagina sa de Instagram.

Mi se pare că se uită toată lumea la mine, de data asta am zis ce poate să fie atât de penibil că stau singură la masă și mănânc. Stați să vedeți. M-am gândit să aleg o terasă mai retrasă, unde să nu fie mulți oameni. Am ajuns acolo, era full.

„Tocmai am ajuns acasă, am fost prin cartier să mănânc ceva, singură. Deși am anxietatea asta când ies de una singură la masă.

În cadrul unui live pe pagina sa de Instagram, Viviana a povestit că a decis să meargă singură la un restaurant pentru a lua masa, chiar dacă avea o ușoară anxietate în astfel de situații. În timp ce stătea la masă, a fost surprinsă de momentul în care o pisică mare a căzut pe ea dintr-un copac aflat lângă masă.

După ce lucrurile s-au calmat, Viviana s-a amuzat de întreaga situație, povestind că a avut o criză de râs și că cu greu -a putut opri. Vedeta a decis să ceară mâncarea la pachet și să plece acasă, iar mai târziu a împărtășit experiența sa amuzantă pe rețelele de socializare.

„Vă dați seama că am început să țip. Au început câinii să latre, toată lumea s-a întors să vadă ceea ce s-a întâmplat, s-au ridicat. (…) Vă dați seama ce pisică mare era și de unde a căzut. Am avut o criză de râs și nu puteam să mă opresc, am cerut mâncarea la pachet și am plecat. Asta a fost experiența mea la terasă. Sunt teafără, sunt doar puțin ciufulită..”, a mai spus vedeta pe rețelele de socializare.