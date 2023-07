Anca Serea, poza care a încins internetul! Vedeta s-a pozat goală în duș

Anca Serea a încins internetul, cu o poză care a făcut deliciul fanilor. Vedeta are o comunitate strânsă pe Instagram, acolo unde îi ține la curent pe fanii ei cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Recent, ea a dezvăluit că urmează să plece în vacanță și, înainte de ultimele pregătiri, ea se relaxează, postând o fotografie cu ea în duș.

Foarte atentă cu imaginea ei, Anca Serea a avut grijă să nu se vadă nimic în fotografie, astfel că imaginația internauților a fost pusă la încercare.

Anca Serea preferă să meargă în vacanță cu trenul, având fobie de avion. Vedeta alege de fiecare dată Viena, orașul ei preferat. Și în aceată vară, fosta prezentatoare tv a plecat alături de copiii ei în Austria, acolo unde s-a bucurat de vreme frumoasă, cumpărături și timp de calitate petrecut cu cei dragi.

„Ultimele aventuri ale familiei în capitala Austriei, unul dintre orașele noastre preferate. După o cină delicioasă, seara, alături de domnișoara mea iubită, Sarah, la restaurantul (…), pe care vi-l recomand pentru panorama superbă, am încheiat ziua de ieri. Ieri de dimineață, am profitat de somnul prelungit al copiilor și am dat o fugă la shopping.

Apoi, cu mic și mare, ne-am plimbat prin minunata piață Stephansplatz din centrul orașului și am ajuns la Muzeul Jocurilor.

Noah și Moise au fost cei mai încântați să descopere diferite obiecte și istoria lor, dar recunosc că merită vizitat și de oamenii mari, căci este cu adevărat o experiență deosebită. Zilele de vacanță aici au fost răcoroase și ne-am putut bucura de multe plimbări pe jos, Viena este și va rămâne o adevărată plăcere pentru a descoperi zi de zi lucruri noi și interesante. Vă pupăm!”, a scris Anca Serea pe Instagram.