Georgiana Lobonț are sufletul distrus de durere! Artista a pierdut sarcina

Georgiana Lobonț a trecut printr-un moment extrem de dificil în viața ei. Artista, care era în culmea fericirii, a anunțat recent că este însărcinată pentru a treia oară, dar a primit o veste cumplită la un control de rutină. Din păcate, sarcina s-a oprit din evoluție, iar Georgiana a pierdut copilul.

Înainte de a primi vestea tristă, Georgiana se bucura de faptul că va deveni mamă pentru a treia oară și aștepta cu emoție să afle sexul bebelușului. Cu toate că a mers la medic pentru un control obișnuit, ea nu se aștepta să primească o veste atât de dureroasă. Specialistul i-a comunicat că sarcina s-a oprit din evoluție, iar artista a avut parte de un șoc profund.

Am primit vestea aceasta ca pe un trăsnet. Am reacționat din instinct oprind filmarea. Voiam să filmez ca să-i arătăm și lui tati… dar a trebuit să-i dau o veste tristă. Știu că tot ce trăim se întâmplă cu un scop. Mi-a fost greu să vă zic pentru că m-am grăbit să-mi exprim bucuria și să v-o spun. Știam că va urma ceva ce nu mi-aș dori să trăiesc niciodată”, se arată în postarea făcută de vedetă, pe Instagram.

„Am așteptat să-i ascultăm inimioara. Domnul doctor cu care i-am născut pe copii este un om extraordinar. Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat. Sarcina s-a oprit din evoluție. Am avut o stare de șoc, dar în același timp mă simțeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mamă a doi copii frumoși și sănătoși, iar asta e cea mai mare binecuvântare, asta mi-a venit prima oară în minte ca semn de consolare, iar ei erau cu mine în acel moment.

În ciuda suferinței și a momentului greu prin care a trecut, Georgiana Lobonț a găsit puterea să-și revină și să depășească această tragedie. Ea a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, exprimându-și durerea, dar și recunoștința pentru copiii săi sănătoși pe care îi are deja alături de soțul ei.

Artista a mărturisit că nu s-a așteptat niciodată să treacă prin asemenea clipe triste, dar crede în scopurile divine și în puterea lui Dumnezeu.

„Nu m-am gândit niciodată că o să trec prin așa ceva…Mi-e greu că trebuie să vă spun, dar vreau să știți că sunt bine. Suntem bine, Dumnezeu e bun cu noi și ne-a dat tot ce ne-am dorit. El știe cel mai bine când trebuie să ne ia sau să ne dea ceva. Cred în El cu tot sufletul și nu sunt supărată, dar am o stare apăsătoare pentru că mi-aș fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul și l-am așteptat cu drag.

Poate că am depus prea mult efort… poate că… sunt multe lucruri la care am stat și m-am gândit dar până la urmă sunt fericită că am primit această binecuvântare de a fi mamă. Am și fetiță și băiețel, Dumnezeu știe cel mai bine prin ce trebuie să trecem.”, a mai spus artista, într-un mesaj transmis pe internet.