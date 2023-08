Victor Cornea, despre diferența de vârstă dintre el și Andreea Bălan: O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren...

Cu o diferență de 10 ani între ei, Andreea Bălan și Victor Vlad Cornea au demonstrat că nimic nu stă în calea iubirii. Tânărul sportiv în vârstă de 29 de ani a vorbit despre relația lor, dezvăluind că conexiunea dintre ei este unică și că Andreea îl susține necondiționat în cariera sa sportivă. Cu sprijinul iubitei sale, Victor a reușit să obțină rezultate remarcabile pe plan profesional.

Povestea lor de dragoste nu a fost lipsită de provocări, mai ales pentru Andreea Bălan, care a trecut prin un divorț dificil de fostul soț, George Burcea. Cu toate acestea, artista s-a dedicat în totalitate fetițelor sale, Ella și Clara, care rămân în grija sa, alături de sprijinul prețios al mamei ei, doamna Valeria.

„Prefer să fiu rezervat pe acest subiect, dar vreau să spun că avem o conexiune divină și o iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg. Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunea pe care o avem împreună. Cam atât despre partea emoțională (n.r. – râde)! Sunt fericit și liniștit, cu siguranță. O apreciez foarte mult (n.r. – pe Andreea Bălan), îmi doresc să o am alături, îmi dă mai multă încredere și putere. Mă susține cu toată inima și îmi place că vrea să învețe să joace, să învețe cum merge tot sistemul. Asta îmi dă foarte mare încredere în noi.

O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren și asta se vede în rezultate. Sincer, nici nu mă gândesc la diferența de vârstă, cumva nici nu știu diferența. E o conexiune divină și asta e tot ce contează”, a spus Victor Cornea, la emisiunea „Așii Tenisului” de la Digi Sport.