Fosta soție a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, succesul unul după altul! Cu ce se ocupă fosta parteneră a artistului?

Liliana Ștefan,fosta soție a lui Dan Bittman a atras atenția, recent, prin dezvăluirile legate de cariera ei. După despărțirea de artist, Liliana Ștefan și-a concentrat atenția asupra unor proiecte de suflet, în domeniul psihologiei și al lumii artistice.

Înainte de toate, Liliana Ștefan este un textier talentat și psiholog cu o carieră impresionantă. De asemenea, ea s-a dedicat terapiei și a revenit la unul dintre proiectele sale iubite, "Cutiuța Muzicală", un spectacol artistic ce combină muzica, dansul și actoria, special creat pentru copii. Pe lângă pasiunea pentru artă și psihologie, Liliana Ștefan a surprins pe mulți cu anunțul că urmează cursurile de master în "Psihologie clinică și intervenție psihologică".

Dan Bittman a lăudat-o în repetate rânduri pe Liliana pentru rolul esențial pe care l-a jucat în educarea copiilor și în menținerea unui mediu stabil și iubitor pentru ei. Chiar dacă divorțul a avut loc în condiții nu tocmai amiabile, cei doi au rămas recunoscători pentru momentele frumoase petrecute împreună și pentru contribuția fiecăruia la viața celuilalt.

„Liliana, mama copiilor mei. Ea a fost femeia pentru care am și făcut copiii. Am stat de vorbă și ne-am sfătuit. Am zis să facem un copil și uite, am făcut trei. Până să ne despărțim, am stat vreo 29 de ani cât de cât împreună. Am făcut multe împreună. Ea a fost echilibrul. Dacă nu ai o femeie de genul ei nu poți să duci o lucrare atât de mare”, a declarat artistul, potrivit libertatea.ro.