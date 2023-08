Florin Călinescu, reacție fără perdea după prestația lui Gheboasă de la UNTOLD: Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși...

Festivalul UNTOLD a fost recent subiectul unor discuții aprinse, în urma unui incident controversat legat de interpretul Gheboasă. Artistul de muzică trap a fost amendat de jandarmii clujeni pentru "versuri vulgare și rasiste", generând reacții variate, printre care și declarații surprinzătoare din partea lui Florin Călinescu.

Într-o declarație neașteptată, Florin Călinescu a abordat tema concertului lui Gheboasă de la UNTOLD, exprimându-și opiniile cu privire la festival și la muzica pe care tinerii o ascultă în prezent. El a subliniat că nu are o problemă cu festivalul în sine și cu modul în care acesta se desfășoară, dar a evidențiat că îl preocupă utilizarea tehnologiei în cadrul evenimentelor de acest gen. Totodată, Călinescu a punctat că nu este de acord cu ceea ce consideră a fi o lipsă de analiză profundă a influenței muzicii contemporane asupra tinerilor.

Despre interpretul Gheboasă, Florin Călinescu a menționat că acesta "nu are nicio treabă cu povestea asta numită muzică", însă a subliniat că audiența unui concert și consumul de muzică la un eveniment precum UNTOLD sunt alegerile publicului. Călinescu a evocat și faptul că există un public care consumă acest gen de muzică și a accentuat că aspectele legate de prezenta minorilor la astfel de concerte sunt de responsabilitatea părinților lor.

„Eu nu am o problemă cu festivalul, cum trebuie să se desfășoare el. Eu nu mai am cum să schimb părerea mea despre muzică. Mie mi se pare periculoasă înregimentarea publicului. Vin niște oameni acolo și pun niște computere la treabă. Am înțeles că se și consumă niște lucruri p-acolo. Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși. Eu nu spun că trebuie să cântăm în continuare Yellow Submarine. Băiatu în sine (Gheboasă – n.r.) nu are nici o treabă cu povestea asta numită muzică. Dar dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen, ce treabă am eu să-mi dau cu părerea? Că erau mulți minori acolo e problema părinților lor. La ora aia. E și vacanță. Lumea în general se duce într-o parte pe care nu mai stau eu s-o analizez acum că nu am avut și nu am genul ăsta de apetență”, a declarat Florin Călinescu în emisiunea Subiectiv de la Antena 3 CNN, notează dcnews.ro.