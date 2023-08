Victor Cornea, mesaj de dragoste pentru Andreea Bălan: Te iubesc! Ce spune sportivul despre artistă?

Victor Cornea a captat atenția publicului cu cele mai recente fotografii distribuite pe rețelele de socializare, în care îi mărturisește dragostea iubitei sale, Andreea Bălan. Cei doi formează un cuplu de câteva luni, însă se iubesc extrem de mult, drept dovadă declarațiile pe care le fac în mediul online.

Pe contul său de Instagram, Victor Cornea a postat trei imagini în care apare alături de Andreea Bălan. Cei doi au zâmbete largi și par mai apropiați ca oricând.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, aceștia răspunzând cu urări și fellicitări pentru povestea de dragoste care îi leagă pe cei doi.

"Sunteți minunați!!! Cei mai frumoși și drăguți!!! Să fiți fericiți!!!", "Să fiți sănătoși și fericiți. Ne bucurăm mult pentru voi !", "Ma bucur mult pentru tine, Andreea! Meriți tot ceea ce ți se întâmplă, să fii iubita și respectata de un bărbat asumat, iubitor, muncitor și cu rezultate remarcabile! Să fiți sănătoși și fericiți!", "Ce frumoși sunteți! Mereu Dumnezeu are grijă de oamenii buni.", sunt câteva dintre comentariile internauților.

Victor Cornea, în vârstă de 29 de ani, a mărturisit recent că Andreea Bălan are un impact pozitiv asupra carierei sale sportive. Cântăreața îl susține cu pe Victor și îl însoțește la majoritatea competițiilor la care participă.

Jucătorul de tenis a mărturisit într-un interviu: "Prefer să fiu rezervat pe acest subiect, dar vreau să spun că avem o conexiune divină și o iubesc foarte mult. Mă bucur mult să o am alături pe Andreea la turnee. A fost cu mine și la Wimbledon, și la Hamburg. Forma bună pe care o am se datorează și ei, nouă, conexiunea pe care o avem împreună. Cam atât despre partea emoțională! Sunt fericit și liniștit, cu siguranță. O apreciez foarte mult (n.r. – pe Andreea Bălan), îmi doresc să o am alături, îmi dă mai multă încredere și putere. Mă susține cu toată inima și îmi place că vrea să învețe să joace, să învețe cum merge tot sistemul. Asta îmi dă foarte mare încredere în noi. O iubesc mult, sunt mai liniștit pe teren și asta se vede în rezultate. Sincer, nici nu mă gândesc la diferența de vârstă, cumva nici nu știu diferența. E o conexiune divină și asta e tot ce contează."